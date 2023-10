Heka päättää pian valtavista vuokrankorotuksista ja suunnittelee jo uusia – perheenäiti tuskailee, mitä tehdä: ”Muuttaminen tuntuisi haikealta”

Mirkka Nyrhisen perhe on kiintynyt kotiinsa ja naapurustoon reilun parin vuoden asumisen aikana. Hekan vuokrankorotukset pakottavat miettimään muuttoa. Video: Thomas Hagström, Marko Myllynen

Myllypurolaisessa kodissa käy kova vilske.

Nelivuotiailla kaksospojilla on vauhti päällä. He pelleilevät omassa huoneessaan 18-vuotiaan isoveljensä kanssa.

Jos Nyrhisen perheen toive edullisemmasta vuokra-asunnosta toteutuu, leikit saattavat siirtyä uuteen kotiin.

Vuodenvaihteessa perheen vuokra nousee noin 150 eurolla, jos Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan hallitus päättää keskiviikkona kokouksessaan keskimäärin 12 prosentin korotuksista vuokriin.

Perheen toinen vanhempi käy töissä tällä hetkellä.

– Onhan se aika iso summa, koska meidän perheemme ei ole järin suurituloinen, kertoo lasten äiti, järjestöalalla työskentelevä Mirkka Nyrhinen.

Avaa kuvien katselu Mor Niang ja Khadim Niang leikkivät usein isoveljensä Samuel Dietzin kanssa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Muuttaminen pois tuntuisi haikealta

Nyrhinen on julkaissut asunnonvaihtoilmoituksen Hekan asukkaiden ylläpitämässä Facebook-ryhmässä sekä hakenut Hekan kautta vaihtoasuntoa.

Asukkaiden keskinäisiä asunnonvaihtoja on vaikeuttanut se, että Hekan ylläpitämä asunnonvaihtopörssi on ollut suljettuna verkkosivujen uudistamisen takia syksyn ajan.

Nyrhisen mielestä paras ratkaisu perheelle olisi, jos he pääsisivät vaihtamaan saman talon sisällä edullisempaan asuntoon.

Päiväkoti on lähellä, ja talossa asuu ystäviäkin.

– Muuttaminen pois tuntuisi haikealta, Nyrhinen sanoo ja herkistyy.

Avaa kuvien katselu Perheen 4-vuotiailla kaksosilla on talossa leikkikavereita ja päiväkoti lähellä. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Avaa kuvien katselu Onni potkaisi pari vuotta sitten, kun perhe sai pitkän odottamisen jälkeen asunnon Hekalta. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Nyrhinen on käynyt katsomassa myös yksityisen vuokranantajan tarjoamaa pienempää asuntoa. Hän olisi valmis muuttamaan yksityiselle vuokrantajalle, jos hän löytäisi sopivan hintaisen asunnon.

– Se tuntuisi kyllä hassulta, koska pidin sitä tosi isona onnenpotkuna, kun meille tarjottiin Hekan asuntoa.

Perhe on ehtinyt asua kaksi vuotta nykyisessä kodissaan.

– Onhan tämä aika surkuhupaisaa, että nyt sitten tulee tällainen käänne vuokrankorotusten takia.

Avaa kuvien katselu Mirkka Nyrhisestä tuntuisi haikealta muuttaa nykyisestä kodista pois. Kuva: Thomas Hagström / Yle

”Helsingissä on pian yksi hoitaja vähemmän”

Yle on haastatellut useita muitakin Hekan asukkaita, jotka ovat yrittäneet vaihtaa asuntoaan halvempaan. Kaikki eivät halua esiintyä omalla nimellään asian arkaluonteisuuden takia.

Eräs jätkäsaarelaiseen uudiskohteeseen pari vuotta sitten muuttanut lähihoitaja on etsinyt viime vuoden vuokrankorotuksista lähtien edullisempaa asuntoa toiselta alueelta.

Mahdolliset vaihtokumppanit ovat käyneet katsomassa hänen asuntoaan, mutta vaihtaminen ei ole onnistunut korkean vuokran ja asuinalueen keskeneräisyyden takia.

Jos vuokrankorotukset toteutuvat, nousee vuokra pienessä kaksiossa vuodenvaihteessa yli sadalla eurolla. Maksettavaa vesimaksuineen tulisi yli 900 euroa.

– On huijattu olo. Tilanne on sietämätön raskasta työtä tekevälle vuorotyöläiselle sekä kestämätön taloudellisesti, hän sanoo.

Hoitaja suunnittelee irtisanovansa asunnon, muuttavansa mökille pieneen kaupunkiin ja etsivänsä sieltä töitä.

– Helsingissä on pian yksi hoitaja vähemmän.

Avaa kuvien katselu 1960-luvulla rakennetun vuokratalon ikkunaremontti siirtyy Hekan taloudellisen tilanteen vuoksi. Nyrhisen mukaan mukaan ikkunoista vetää talvella. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Avaa kuvien katselu Samuel Dietzillä on oma valtakuntansa perheen yhteisessä kodissa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Asuntotoimisto: uudet asunnontarvitsijat etusijalla

Kuten Nyrhisen perhe, moni muukin Ylen haastattelema vuokralainen haluaisi edulisemman asunnon samasta talosta tai tutulta alueelta lasten takia.

Esimerkiksi eräs kantakaupungin alueella neliössä asuva perhe joutuu muuttamaan tarpeisiinsa nähden liian pieneen mutta halvempaan opiskelija-asuntoon, koska Hekan asunnon vuokra uhkasi nousta yli 1 700 euroon.

Liian kallis asunto ei ole tarpeeksi kiireellinen syy saada vaihtoa toiseen Hekan asuntoon. Muun muassa asunnottomat ja töihin pääkaupunkiseudulle tulevat ulkopaikkakuntalaiset hakijat ovat etusijalla asukasvalinnoissa.

Tiimipäällikkö Tuulikki Rask Helsingin kaupungin Asunnonvälityksestä kertoo, että asunnottomuuden uhan alla olevat hakijat ovat ara-lain ja Helsingin kaupunginhallituksen vahvistamien asukkaiden valintakriteereiden ensimmäisellä sijalla.

– Vaihdossa vapautuvalle asunnolle ei olisi välttämättä samanlaista kysyntää, jos kyseessä olisi esimerkiksi kalliimpi kolmio, Rask perustelee.

Sen sijaan valtion niin ikään tukemissa asumisoikeusasunnoissa vaihtaminen samaan taloon on helpompaa: uuden asumisoikeuslain mukaan samassa talossa asuvat ovat etusijalla samasta kohteesta vapautuviin asuntoihin.

Hekan asuntoihin on tällä hetkellä vain noin 12 000 hakijaa, kun viime vuosina heitä on ollut noin 20 000.

Hakijoita on kuitenkin moninkertainen määrä asunnon saajiin verrattuna.

Heka suunnittelee jo uusia korotuksia

Hekan hallitus vahvistanee vuokrankorotukset keskiviikkoaamuna kokouksessaan.

Hekan asukkaat järjestävät ennen hallituksen kokousta mielenosoituksen Hekan Viipurinkadun toimiston edessä.

Kaupungin omistama yhtiö on perustellut vuokrien poikkeuksellisen kovaa nousua lainankorkojen ja kustannusten nousulla. Heka on rahoittanut uudiskohteiden ja isojen remonttien kulut lyhytaikaiseen euriboriin sidotuilla lainoilla, joiden korot ovat nousseet. Lainaa Hekalla on vähän yli kolme miljardia euroa.

Kaupunki on arvostellut Hekan johtoa kovin sanoin riskienhallinnan pettämisestä.

Hekan hakijamäärät vähentyneet Hekalla on yli 50 000 asuntoa Hekan asunnoissa asuu lähes 100 000 ihmistä Hakijoita on tällä hetkellä noin 12 000 Heka välittää vuodessa noin 3 000 asuntoa Hekan asunnoista irtisanouduttiin viimeisen puolentoista vuoden aikana noin 1 900 kertaa Asunnonvaihtoja tehtiin viimeisen puolen vuoden aikana noin 900 Vuokrankorotukset ovat olleet aiemmin keskimäärin 1–2 prosenttia Tänä vuonna vuokrat nousivat keskimäärin neljä prosenttia Ensi vuodeksi suunnitellut korotukset ovat keskimäärin 12 prosenttia Lähteet: Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Asuntotoimisto, Helsingin kaupunki Avaa

Hekan toimitusjohtaja Jaan Närö kertoo, että yhtiö tekee nyt laskelmia kiinteisiin korkoihin siirtymisestä ja korkosuojauksen ottamisesta uusille lainoille.

Heka on tänä syksynä tarkastellut sitä, miten eri tekijät, kuten hintojen nousu ja lainojen korot, vaikuttaisivat tulevien vuosien vuokrankorotuksiin.

Korotuksia onkin tulossa lisää jo seuraavina vuosina, mutta Hekan toimitusjohtaja ei vielä osaa arvioida, millaisia.

– Korotuksia meillä on aina ollut. Jos mitään suurta mullistusta ei tule, en usko, että näin suuria korotuksia enää seuraavana vuonna tulee, Närö sanoo.

