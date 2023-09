Suomen musiikin walk of famelle ikuistettiin uusia tähtiä – Vesa-Matti Loiri saa oman laattansa

Vesa-Matti Loiri oli monipuolinen taiteilija, muusikko ja näyttelijä. Loiri menehtyi elokuussa 2022.

Viisihenkinen love metal -yhtye HIM on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä yhtyeitä. 26 vuotta kestänyt kansainvälinen ura päättyi vuonna 2017 jäähyväiskiertueeseen.

Santtu-Matias Rouvali on yksi aikamme tunnetuimpia ja kysytyimpiä suomalaisia kapellimestareita.

Kikka, oikealta nimeltään Kirsi Sirén, oli laulaja ja monelle naismuusikolle uraauurtava esikuva. Hän oli aikansa myydyin naisartisti. Kikka menehtyi vuonna 2005 vain 41-vuotiaana.

Antti Tuisku on Suomen popkuninkaaksi tituleerattu artisti. Tuiskun musiikkia on kuunneltu suoratoistopalveluissa yli 250 miljoonaa kertaa ja hänen albumeitaan on myyty lähes puoli miljoonaa kappaletta. Hän kertoi lopettavansa artistiuransa kesällä 2023.

Maija Vilkkumaa on Suomen rakastetuimpia lauluntekijöitä ja esiintyjiä. Hänen laulunsa ovat nousseet hiteiksi jo neljällä vuosikymmenellä.

Anna-Mari Kähärä on suomalainen säveltäjä, laulaja ja pianisti. Laulumusiikin ohella Kähärä on tunnettu kuoromusiikista, jota esitetään paljon myös kansainvälisesti.