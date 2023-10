Tuusula kilpailee lapsiperheistä erikoisella keinolla, ja se toi ekologiselle päiväkodille Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon

Martta Wendelinin nimeä kantava päiväkoti Tuusulassa palkittiin Arkkitehtuurin Finlandialla. Kohteen on suunnitellut AFKS-arkkitehdit. Päiväkoti avasi ovensa elokuussa 2022.

Kuvittaja Martta Wendelinin nimeä kantava päiväkoti on valtava rakennus, jonka sisätilat on tehty lapsen mittakaavaan.

Tuusulan Hyrylässä sijaitseva puinen päiväkoti voitti tämänvuotisen Arkkitehtuurin Finlandian.

Voitto tuli täytenä yllätyksenä kohteen pääsuunnittelijalle.

– Palkinto on todella suuri yllätys, eivätkä vedonlyöntikertoimet olleet kovin korkeita toimistossakaan tällaiselle tulokselle, arkkitehti Jari Frondelius AFKS-arkkitehtitoimistosta sanoo hymyillen.

Palkinnosta kisasivat muun muassa Raaseporin taidemuseo Chappe ja Helsingissä sijaitseva Tanssin talo.

– Meillä oli suuri kunnioitus näiden muiden kohteiden tekijöitä kohtaan, ja oma työ tuntui alisteiselta.

Arkkitehtuurin Finlandian voittanut kohde on Suomen suurin massiivipuinen päiväkoti.

Frondelius pyörittää Helsingissä sijaitsevaa arkkitehtitoimistoa Jaakko Kepon ja Juha Salmenperän kanssa. Toimisto on erikoistunut päiväkotien ja koulujen suunnitteluun. Päiväkoteja toimisto on suunnitellut jo 15 kahdenkymmenen viime vuoden aikana.

Kuvittaja Martta Wendelinin (1893–1986) nimeä kantava päiväkoti Tuusulassa on pitkän jatkumon tulos.

– Se ei eroa juurikaan näistä aiemmista kohteista. Se, miten teemme lapsille tiloja, toistuu Martta Wendelinin päiväkodissa.

”Lapset armottomia kriitikoita”

Arkkitehtuurin Finlandiasta päätti tänä vuonna Koneen omistajasukuun kuuluva Anna Herlin.

– Tuusulan kunta on osoittanut olevansa tulevien sukupolvien edunvalvojien etujoukoissa tekemällä rohkeita päätöksiä käytöstä poistuneiden tilojen korvaamisessa. Päiväkoti Martta Wendelin on uudisrakennus, jota todella tarvittiin, ja joka on rakennettu varmasti sekä terveelliseksi että turvalliseksi, Herlin toteaa palkintoperusteluissa.

Avaa kuvien katselu Päiväkoti on tyäysin puurakenteinen. Kuva: Terhi Liimu / Yle

On kiinnostavaa, ettei Herlin nostanut esiin kohteen muotokieltä.

– Ajattelemme yleensä, ettemme tee muotoa muodon vuoksi. Ehkä Anna Herlin on huomannut sen. Siitä ei ole paljon sanottavaa tässä kohteessa, Frondelius toteaa.

Wendelin muistuttaa perusteluissaan, että itse rakennus on valtavan suuri, mutta sisätiloissa kaikki on kuitenkin lapsen mittakaavassa.

Frondelius pitää lapsia armottomina kriitikkoina.

– Pitää muistaa, että lapset ovat fiksuja. Moni aikuinen saattaa alkaa lepertelemään heille, mutta ajattelemme toimistolla, ettemme tee niin.

Miellyttämisen halulla ei ole Frondeliuksen mukaan pitkää tulevaisuutta.

– Teemme puitteita lasten toiminnalle, ja lapset kyllä hoitavat siellä sitten sen itse elämän. Pahinta mitä voi olla, on lasta leikkivä arkkitehti, Frondelius toteaa.

Hän puhuu päiväkotien suunnitelemisesta palvelumuotoiluna, jota tehdään arkkitehtuurilla.

Avaa kuvien katselu Päiväkodin sisätilat on tehty lasten mittakaavaan. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Kilpailu lapsiperheistä näkyy päiväkodissa

Tuusulan voittoisa päiväkoti kertoo myös kilpailusta lapsiperheistä Helsingin ympärillä olevissa kehyskunnissa.

– Tuusulassa ajateltiin, että arkkitehtuurin ja rakentamisen kautta voisi löytyä kilpailuetu, Frondelius toteaa.

Arvoiksi määriteltiin muun muassa ekologinen rakentaminen, pitkäikäisyys, yksinkertaisuus ja vikasietoisuus, Frondelius luettelee.

– Paljon puhutaan koulujen ja päiväkotien kosteusongelmista, ja niitä haluttiin välttää.

Jo Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon esiraati kiinnitti huomiota päiväkodin materiaalivalintoihin. ”Ulko- ja väliseinien sekä välipohjien rakenteiksi valittu CLT-massiivirakenne on käyttäjiensä terveyden ja turvallisuuden sekä rakennuksen hiilikädenjäljen kannalta erinomainen valinta”, esiraati hehkutti.

CLT tulee sanoista cross laminated timber eli ristiinliimattu massiivipuulevy.

– Kyseessä on oikeastaan hirsirakentamisen jatkumo, Frondelius selventää.

Elementtirakentamisen edut voidaan Frondeliuksen mukaan tuoda CLT:n ansiosta puurakentamiseen.

– Se on helposti hallittava ja energiatehokas materiaali.

Avaa kuvien katselu Kuvittaja Martta Wendelinin elämäntyö näkyy päiväkodin sisätiloissa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Martta Wendelinin kuvitus inspiroi suunnittelijoita

Tuusulassa 1930-luvun lopulta lähtien asunut Martta Wendelin inspiroi päiväkodin suunnittelijoita. AFKS-arkkitehtitoimisto kävi läpi Wendelin tuotantoa ja ihastui Arvid Lydeckenin teokseen Satumetsässä (1933), jossa on Wendelinin kuvitus.

– Leikimme ajatuksella, että jos näillä hyvin yksinkertaisilla arkkitehtonisilla keinoilla saisimme syvyyttä lasten pihaleikkien taustalle, Frondelius toteaa.

Avaa kuvien katselu Talon julkisivun katos on ikään kuin abstrahoitu metsikkö, jonka takaa kajastaa lasten talo, sanoo arkkitehti Jari Frondelius. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Martta Wendelin -päiväkodin tiimiin kuuluvat Frondeliuksen lisäksi arkkitehdit Jaakko Keppo ja Juha Salmenperä, projektiarkkitehdit Tommi Kantanen ja Mikko Liski sekä pihan suunnittelusta vastannut maisema-arkkitehti Soile Heikkinen.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 3.10. klo 23:een asti.