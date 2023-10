John Irving, 81, kirjoitti mammuttiromaanin, jota luultiin kirjailijan viimeiseksi – hän kertoo Ylelle, ettei aio vielä eläköityä

John Irving on rakastettu kirjailija Suomessa. Tuoreimmassa, yli tuhatsivuisessa romaanissa, Irving käsittelee tuttuja aiheita kuten isättömyyttä ja painia.

John Irving, 81, on luettu ja rakastettu kirjailija. Hänen teoksiaan on myyty yli 12 miljoonaa kappaletta ja käännöksiä löytyy lähes 40 kieleltä. Useista romaaneista on tehty myös elokuvia.

Niinpä Irvingillä on varaa hieman koetella lukijakuntaansa. Tällä viikolla suomeksi ilmestyvässä Viimeinen tuolihissi -romaanissa on yli 1200 sivua. Siinä riittää tahkoamista innokkaimmillekin Irving-faneille.

Toimittajatkaan eivät pääse helpolla. John Irvingin haastattelun saamisen ehdoton ehto oli, että kirja on luettu alusta loppuun.

John Irving kertoo uusimmasta romaanistaan.

Vastassa ei kuitenkaan ole tenttiä juonenkäänteistä tai lukemattomista henkilöhahmoista, vaan leppoinen rupattelutuokio videoyhteydellä Torontoon. Irving muutti Kanadaan vajaat kymmenen vuotta sitten.

Irving pahoittelee heti alkuunsa, ettei ole tällä kertaa Suomessa antamassa haastattelua. Hän ei jaksa enää kahdeksankymppisenä tehdä kiertueita. Hän viihtyy paremmin kotona.

Suomi on kuitenkin hyvin tuttu Irvingille. Hän on käynyt täällä niin monesti, ettei edes muista kuinka monta kertaa. Ensimmäiset tv-taltioinnit Ylen arkistosta löytyvät vuodelta 1985.

Suomalaisilla tuntuu olevan erityinen suhde John Irvingin teoksiin, sillä hän on Tammen Keltaisen kirjaston suosituin kirjailija.

Läpimurtonsa John Irving teki vuonna 1978 ilmestyneellä Garpin maailma -romaanilla. Siitä tehtiin myös elokuvaversio, jossa Garpin roolissa on Robin Williams.

Sen jälkeen seurasi menestysromaani Kaikki isäni hotellit, joka ei tosin kuulu Irvingin omiin suosikkeihin. Sen sijaan Oman elämänsä sankariin Irving on hyvin tyytyväinen. Sen ansiosta häntä voi tituleerata myös Oscar-voittajaksi. Hän voitti parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkinnon elokuvasta, jonka pääosassa muistetaan nuori Tobey Maguire.

Luvassa déjà vu -kokemuksia faneille

Viimeinen tuolihissi on Irvingin 15. romaani. Vaikka kirja on kuin tiiliskivi, se syntyi Irvingin mukaan nopeasti ja helposti. Kirjoittamiseen meni vain kuusi vuotta.

– Siinä ei ole mitään asiaa, johon minun olisi pitänyt perehtyä.

Se on totta. Lähes kaikki jättiläisromaanin teemat ovat tuttuja Irvingin aiemmista kirjoista. Se tekee lukemisesta helppoa ja joutuisaa, mutta toistuvat déjà vu -tuntemukset myös puuduttavat.

Monet Irvingin romaaneissa toistuvat asiat ovat omaelämäkerrallisia. Viimeisen tuolihissin päähenkilö Adam Brewester on niin ikään isätön ja kuinkas ollakaan – hänestä tulee kirjailija. Myös paini on vahvasti läsnä tarinassa, samoin erilaiset seksuaaliset suuntautumiset, unohtamatta Itävaltaa ja Kanadaa.

John Irving kertoo kirjojensa omakohtaisuudesta.

Mistään autofiktiosta ei kuitenkaan ole kyse, sillä Irving lisää tarinoihinsa kierroksia yllättävillä juonenkäänteillä ja traagisilla tapahtumilla.

– Omaelämäkerrallisuus ei merkitse minulle mitään. Tietyt seikat elämästäni ovat pohjana useassa romaanissani, mutta tarina on joka kerta täysin erilainen.

Intohimona paini

Useilla John Irvingin luomilla henkilöhahmoilla on kaksi intohimoa: kirjoittaminen ja paini. Syy epätavanomaiseen yhdistelmään löytyy Irvingin omasta elämästä. Hän otteli painissa parikymppiseksi saakka ja valmensi painijoita aina 37-vuotiaaksi asti, jolloin ryhtyi kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi.

Urheilullinen tausta näkyy yhä Irvingin olemuksessa. Videokuvan välityksellä hän vaikuttaa hyvinvoivalta ja terveeltä ikäisekseen. Työhuoneen takaseinällä näkyy kuntopyörä ja kokoelma erilaisia puntteja.

– Minun ei tarvitse poistua työhuoneestani. Kapuan välillä kuntopyörän selkään ja luen läpi päivän tuotoksiani. Kätevää.

Videon taustalla näkyy myös kasoittain paperia ja kirjoitusalusta. Vaikka Irving käyttää sujuvasti videoyhteyksiä, hän kirjoittaa yhä ensimmäiset käsikirjoitusversionsa käsin. Niin hän teki myös järkälemäisen Viimeisen tuolihissin kohdalla.

– Pidän siitä, miten hidasta käsin kirjoittaminen on. Tekstistä tulee mietitympää. Tietokoneella kirjoittaminen on aivan liian nopeaa.

Irving on uransa alusta lähtien aloittanut tarinoidensa kirjoittamisen lopusta. Hän sai siihen innoituksen Herman Melvilleltä, jota hän pitää lopetusten mestarina. Moby Dick -romaani (vuodelta 1851) onkin erittäin merkittävässä osassa Viimeisessä tuolihississä.

– Luin Moby Dickin 17-vuotiaana. Se vakuutti minut siitä, miten tärkeää on tietää tarinan lopetus ennen kuin edes alkaa kirjoittamaan sitä.

Vähemmistöjen liittolainen

John Irvingiä voi pitää jopa poliittisena kirjailijana. Hän on useissa kirjoissaan nostanut esiin teemoja, joita on hyssytelty tai jotka ovat vasta myöhemmin nousseet puheenaiheiksi.

Jo vuonna 1978 julkaistussa Garpin maailmassa oli tärkeässä roolissa transhahmo. Se oli tuohon aikaan poikkeuksellista. Myös Viimeisessä tuolihississä päähenkilön isäpuoli muuntuu naiseksi.

Irving kertoo, ettei transhahmoissa ja seksuaalivähemmistöissä ole hänelle mitään ihmeellistä.

– Tunnen olevani liittolainen vähemmistöjen kanssa. Se tulee perheestäni, sillä sisarukseni kuuluvat seksuaaliseen vähemmistöön.

Irving on kertonut avoimesti, että myös hänen tyttärensä on transihminen.

Avaa kuvien katselu John Irving on asunut Torontossa lähes kymmenen vuotta. Kuva: Derek O’Donnell

Viimeisessä tuolihississä otetaan selkeästi kantaa myös Yhdysvaltain presidentteihin. Ronald Reaganin kautta ei mainita hyvällä, ja Donald Trumpin valinta kuvataan koko ihmiskuntaa koskettavana virheenä.

John Irving on asunut vuodesta 2014 lähtien Kanadan Torontossa, mutta hän haluaa ehdottomasti säilyttää myös Yhdysvaltain kansalaisuuden.

– Haluan päästä äänestämään ja vaikuttamaan synnyinmaani asioihin.

Irvingin vaimo on kanadalainen, joten muutto Suurten järvien rannalle oli luontevaa.

– En kaipaa enää asumista laskettelukaupungissa Vermontissa. Minulla on osteoporoosi, joten en laskettele enää. Viihdyn täällä kaupungissa.

Viimeisessä tuolihississä lasketellaan, kuten nimestäkin voi päätellä.

Eläköityminen ei häämötä

Romaanin nimi oli alun perin Darkness as a Bride. Runollinen nimi on lainaus William Shakespearelta. Irving kuitenkin päätyi konkreettisempaan ja ytimekkääseen nimeen, vaikka se suomeksi kalskahtaa oudolta. Laskettelurinteen tuolihissi liittyy kirjan traagiseen kohtaukseen, jossa kuolee kaksi päähenkilölle tärkeää ihmistä.

Tuolihissiä voi ajatella myös monenlaisena metaforana. Romaanissa kerrotaan päähenkilön koko elämäntarina syntymästä vanhuuteen, joten matkalle mahtuu paljon menetyksiä. Kuolema on poikkeuksellisen paljon läsnä tässä romaanissa.

John Irving ei aio kuitenkaan vielä kuolla. Edes eläköityminen ei häämötä, vaikka moni luuli mammuttiromaania jäähyväisromaaniksi.

Hänen 16. romaaninsa on jo pitkällä. Hän on kirjoittanut sitä vauhdilla ja julkaisupäiväkin on jo päätetty.

– Toivon, että saisin kuolla kirjoituspöytäni ääressä. Se olisi miellyttävintä kaikille, Irving nauraa.

Sitä ennen hän haluaa kuitenkin vielä kirjoittaa. Työn alla olevan romaanin lisäksi mielessä pyörii jo seuraava ja sitä seuraava kirja.

– Olen aina halunnut vain kirjoittaa ja kirjoittaa. Tämä ei ole työtä, tämä on työn vastakohta.

Hän kuitenkin lupaa, ettei seuraavista romaaneista tule tuhatsivuisia.

Mikä John Irvingin kirjoista on sinulle merkityksellisin? Voit keskustella aiheesta 17. lokakuuta kello 23:een saakka. Kommentointi vaatii kirjautumisen.