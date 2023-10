Unelmaduunia ei ole olemassakaan – työpsykologin opeilla voi löytää sen toiseksi parhaan paikan

– Nuorilla on melkoisen synkkä kuva työelämästä, Puoli seitsemän toimittaja Mikko Pienipaavola summaa tutkimustulokset.

Hyvän työpaikan merkki on, että aikaa ja energiaa jää muuhunkin elämään.

Nuorten odotukset työelämästä ovat varsin synkät.

Kyselytutkimuksen mukaan kolmannes yläkoulun ja toiseen asteen opiskelijoista pelkää, että työelämä tulee olemaan heille liian raskasta. Ilmiö ei ole uusi, sillä työelämän raskautta pelkäävien osuus on kasvanut neljänä vuotena peräkkäin.

Työterveyspsykologi Jaakko Sahimaa on työssään törmännyt samaan pessimismiin. Nuoret saattavat miettiä, miten aikaa ja energiaa riittää muuhun elämään, jos työelämä vie kaikki mehut.

Nuoret hakevat työn ja muun elämän välistä tasapainoa, mutta siihen pyrkivät myös vanhemmat työntekijät, Sahimaa muistuttaa. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan työelämään liittyvät odotukset ovat nimittäin pysyneet samoina vuosikymmenien ajan.

Viisi tärkeintä asiaa työelämässä

– Nämä samat viisi asiaa ovat työntekijöille tärkeitä: mielekkäät työtehtävät, riittävä palkka, etenemisen mahdollisuudet, se että työtä on tarjolla tulevaisuudessakin ja työn ja muun elämän tasapaino, Sahimaa luettelee.

Mutta miten oikein tunnistaa sellainen työpaikka, joka on juuri itselle passeli? Työpsykologi Jaakko Sahimaalla on siihen vinkki.

Kysy ainakin nämä kysymykset, kun olet hakemassa ensimmäistä työpaikkaasi:

1. Miten työpaikalla suhtaudutaan nuoriin työntekijöihin?

”Paras tapa on kysellä nykyisiltä tai aikaisemmin siellä työpaikassa työskennelleiden kokemuksia.”

”Sellaisia erityisesti nuoria koskevia kysymyksiä voi olla vapauksien ja vastuiden välinen tasapaino: onko töissä vapauksia vai onko työtehtävät ylhäältä saneltuja?

Miten nuori työntekijä ylipäätään nähdään osana työyhteisöä: onko hän vain assari, joka hoitaa muiden puolesta oheisjutut, vai nähdäänkö hänet täysipainoisena työntekijänä.

Ollaanko työpaikalla valmiita ottamaan vastaan nuorten näkemyksiä, kysymyksiä ja kommentteja?”

2. Minkälainen minä olen luonteeltani ja mitä minä haluan oppia?

”Mitä minä osaan? Mikä minulle on tärkeää ja edistämisen arvoista? Mikä minua kiinnostaa ja motivoi?

Pysähtyminen tällaisten perustavanlaatuisten kysymysten äärelle auttaa siinä, että yhteensopivuus sen kanssa mitä sinä haluat työelämästä ja mitä se työelämä sinulle tarjoaa olisi mahdollisimman hyvä.”

3. Mitä tietoa työpaikasta ja työtehtävistä on saatavilla?

”Millaisia työtehtävät ovat? Millaisia rooleja ja vastuita on tarjolla? Entä vapaus ja autonomia: missä suhteessa näitä on tarjolla?

Ja tietysti palkkaus, joka on aina tärkeä. Entä kuinka paljon työ vaatii aikaa ja energiaa?

Hyvä, tasapainoinen työ rakentuu siitä, että sinulla on mielekästä tekemistä työpaikalla, ja että se työhön satsattu aika ja energia ja siitä työstä maksettu palkka on järkevässä suhteessa ja tasapainossa.”

4. Voinko olla omana itsenäni siellä työpaikalla?

”Puhutaan tällaisesta psykologisesta turvallisuudesta, joka liittyy siihen kokemukseen, että voinko minä omana itsenäni mennä työpaikalle, vai pidetäänkö minua tyhmänä ja katsotaan kieroon, jos en tiedä vielä kaikesta kaikkea.

Kaikille meille on parasta, että tulemme työpaikalla arvostetuiksi, oli meidän kokemuspohja tai tausta sitten mikä tahansa.”

5. Onko työpaikka reilu?

”Realiteetti työelämässä on se, että palkkauksen, lomien, erilaisten etujen ja työvuorosuunnittelun osalta joissain paikoissa häikäilemättömästi käytetään hyväksi sitä, että nuori työntekijä ei välttämättä tiedä omia oikeuksiaan.

Ei työelämässä voida mennä sellaiseen ihmisten kertakäyttökulttuuriin, jossa raavitaan nuorista kaikki tehot irti ja sitten he uuvahtaa jo alle kolmekymppisinä, mikä näkyy myös työhyvinvointitilastoissa.”

Ja muista tämä: unelmaduunia ei ole olemassa

Nuorella saattaa olla stressaava ajatus siitä, että pitäisi löytää se oma paikkansa työelämässä.

– Minä epäilen, että onko sellaista lopullista unelmaduunia olemassakaan. Työuralle mahtuu monenlaisia työkokemuksia, ja jokaisesta työstä me opitaan jotain, Sahimaa toteaa.

Avaa kuvien katselu – Hyvän työpaikan merkki on, että aikaa ja energiaa jää muuhunkin elämään, sanoo työpsykologi Jaakko Sahimaa Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Harva meistä voi etukäteen luoda selkeää suunnitelmaa, että näillä askelmilla minä päädyn sinne minne minä haluan. Loppujen lopuksi me päädytään sellaisella aktiivisen ajautumisen strategialla työelämässä – ja elämässä ylipäänsä – sellaisiin paikkoihin, jotka on meille just tällä hetkellä sopivia.

Katso medianomin opintojaan päättävän Anja Pirttijärven ja Jaakko Sahimaan vinkit työnhakuun. Anja sai töitä pian tämän insertin kuvaamisen jälkeen!

