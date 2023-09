Ruotsin poliisi ja puolustusvoimat neuvottelee yhteistyöstä jengirikollisuuden taltuttamiseksi – poliisiylijohtaja: ”armeijaa ei lähetetä kaduille suorittamaan poliisin tehtäviä”

Kuva: Pelle T Nilsson/Stella Pictures/All Over Press

Ruotsin poliisi on juuri kommentoinut käynnissä olevaa väkivallan aaltoa viikoittaisessa lehdistötilaisuudessaan. Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornbergin mukaan viime aikoina useat rajat on ylitetty. Hän kuvaa tilannetta hyvin vakavaksi, ja toteaa, että useimmilla tapauksilla on yhteys rikollisjengeihin.

Thornbergin mukaan käynnissä on intensiivinen operaatio, jotta kiihtynyt väkivalta saadaan kuriin. Hänen mukaansa poliisi estää joka viikko useita tapauksia, jotka eivät päädy lehtien palstoille. Huumeita ja aseita takavarikoidaan ja henkirikoksia estetään.

– Nopean toimintamme ansiosta olemme estäneet useita vakavia rikoksia ja ottaneet kiinni useita ihmisiä. Tällä hetkellä 300 ihmistä on vangittuna epäiltynä jengirikollisuuteen liittyvistä rikoksista, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Tekojen takana olevia henkilöitä jahdataan vimmatusti. Jatkamme niin kauan kuin tarpeen, emmekä tule koskaan luovuttamaan.

Thornbergin mukaan on lyhyellä aikavälillä hyvin vaikea ennustaa, että jengiväkivalta loppuisi tai vähenisi. Poliisi on kuitenkin laatinut suunnitelman, jonka avulla käsistä karannutta väkivaltaa pyritään kitkemään. Kyseinen raportti julkaistaan maanantaina.

– Tulemme lisäämään yhteistyötä usean eri viranomaisen ja järjestön kanssa.

Nuoret jopa itse tarjoutuvat tappamaan

Thornbergin mukaan on erittäin huolestuttavaa, että raakaa väkivaltaa tekevät yhä useammin alaikäiset lapset.

– Nuorten rekytoiminen jengeihin on pysäytettävä. On olemassa nuoria, jotka ottavat oma-aloitteisesti yhteyttä jengeihin, jotta he saisivat tappaa.

– Nuorille täytyy tarjota valoisampi tulevaisuudennäkymä.

Yhteistyötä puolustusvoimien kanssa

Ruotsin hallitus on kertonut, että salassapitovelvollisuus poliisin, sosiaalitoimen ja koulujen välillä aiotaan poistaa. Maan pääministeri Ulf Kristersson sanoi eilen torstaina, että tällä tavalla nuoria voidaan jatkossa auttaa ajoissa, ennen kuin he päätyvät jengeihin.

Thornbergin mukaan myös yhteistyöstä puolustusvoimien kanssa keskustellaan.

– Haluamme enemmän yhteistyötä armeijan kanssa. Tämä koskee valvontatehtäviä ja erilaisten analyytikkojen ja muun osaamisen hyödyntämistä. Yhteistyö tapahtuisi kuitenkin poliisin johdolla, eikä armeijaa olla lähettämässä kaduille suorittamaan poliisin tehtäviä.

– Tämä ei olisi mikään mullistava käänne. Kun tapauksia on näin paljon, resurssimme ovat rajatut. Valtion kaikki resurssit tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruotsin poliisin operatiivisen toiminnan johtaja Johan Olssonin mukaan poliisi tulee lisäämään läsnäoloaan alueella, joissa ongelmia tällä hetkellä pääosin esiintyy.