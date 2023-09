Liittyykö perätön vaarailmoitus joensuulaisen kauppakeskuksen tyhjentämiseen? Poliisi tutkii myös rikoksen mahdollisuutta

Poliisi tutkii tapahtumia, jotka johtivat Joensuussa Iso Myy -kauppakeskuksen tyhjentämiseen torstaina.

– Poliisille on kirjattu perätön vaarailmoitus. Poliisi tutkii myös sitä, liittyykö se tähän Ison Myyn tilanteeseen. Ja tietenkin viranomaisilla on halu saada selville, mikä on tämän tilanteen aiheuttanut, ja minkälaista vaaraa siitä on aiheutunut, ylikomisario Tomi Karhu Itä-Suomen poliisista sanoo.

Kauppakeskus tyhjennettiin torstaina kymmenen jälkeen aamupäivällä, koska tiloissa oli havaittu outoa hajua ja käryä. Noin viisikymmentä ihmistä kävi ensihoidon tarkastettavana. Heistä 27 todettiin altistuneiksi, mutta kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa.

Hajun ja käryn aiheuttaja tai tarkka alkuperä eivät olleet perjantaina poliisin tiedossa.

Poliisi ei kerro tarkemmin torstaina aamulla tehdystä perättömästä vaarailmoituksesta tai sen sisällöstä.

Asiassa ei kuitenkaan toistaiseksi epäillä rikosta.

– Siitä ei tällä hetkellä ole viitteitä, mutta sekin mahdollisuus on huomioitava, Karhu sanoo.

Pelastuslaitos ei jatka tutkintaa

Myöskään Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole juuri uutta kerrottavaa tapauksesta.

Monet ensihoidon tarkistettavina torstaina käyneistä olivat olleet rakennuksessa sijaitsevan lääkärikeskus Pihlajalinnan tiloissa.

– Haju oli siinä osassa rakennusta, mutta ei välttämättä sieltä Pihlajalinnasta itsestään, päivystävä päällikkö, vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen sanoo.

Pelatuslaitoksen osalta tapahtuman tutkinta ei Halosen mukaan jatku.

– Meillä on vain oman henkilöstön terveyteen liittyvät toimet käynnissä. Poliisin toiminnasta en osaa sanoa.