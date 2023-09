Kritisoituun koirarekisteriin liittyy lain porsaanreikä, josta leviää nyt tieto koirapiireissä

Koirarekisteriin on ilmoitettu noin kymmenes Suomen arvioidusta koiramäärästä. Sekä Kennelliitto että Ruokavirasto kehottava noudattamaan lakia, vaikka seuraamusmaksun uhkaa ei olisikaan.

Eläintunnistuslaista on löytynyt porsaanreikä, joka mahdollistaa sen, ettei koiranomistajille tule seuraamusmaksua, vaikka omistaja ei ilmoittaisi koiraansa uuteen Ruokaviraston rekisteriin vuoden loppuun mennessä.

300–5000 euron seuraamusmaksu tulee, jos koiran jättää siruttamatta, mutta lain seuraamusmaksua käsittelevässä pykälässä ei mainita seuraamuksia siitä, jos sirutettua koiraa ei ilmoiteta rekisteriin.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

Koirarekisteri ja sen vaiheet Viranomaisrekisterin tarkoitus on se, että koirien siruttaminen ja rekisteröinti ehkäisisi pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja heitteillejättöä.

Toukokuu 2023: koirarekisteri avautuu, koiran ilmoittaminen netissä maksaa 10 euroa.

Elokuu 2023: koirarekisteri laajenee myös y-tunnuksille.

Syyskuu 2023: noin 10 prosenttia Suomen arvioidusta koirakannasta on ilmoitettu rekisteriin.

Joulukuu 2023: kaikkien Suomen koirien tulisi löytyä koirarekisteristä. Avaa

Myös syyskuun Koiramme-lehti kirjoitti aiheesta, josta leviää nyt kuvakaappaus koiraharrastajien somekanavissa. Jutussa mainitaan, että seuraamusmaksun puuttuminen ei lisänne koiranomistajien intoa ilmoittaa koira rekisteriin.

Kennelliitto, jonka jäsenlehti Koiramme-lehti on, tiedotti viikko lehden ilmestymisen jälkeen, että vastuullinen koiranomistaja siruttaa koiransa ja ilmoittaa sen viranomaisrekisteriin eli Ruokaviraston rekisteriin.

Sama viesti on Ruokaviraston erityisasiantuntija Terhi Jääskeläisellä.

– Kyseessä on lainsäädäntö ja sitä kuuluu noudattaa, on siellä se seuraamusuhkamaksu taustalla tai ei, Jääskeläinen summaa.

Seuraamisuhkamaksu ei ole Jääskeläisen mukaan ainoa keino puuttua ilmoittamisen laiminlyöntiin.

– Muut keinot ovat ihan laissa, ne voivat olla määräys tai kielto ja niitä voi tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla, Jääskeläinen kertoo.

Viranomaiskäyttöön tarkoitettua koirarekisteriä on kritisoitu koiraharrastajien piirissä alusta lähtien. Voit katsoa videolta, miten koiraharrastaja kommentoi rekisteriä toukokuussa.

Lietolainen Outi Piisi ei aio rekisteröidä koiriaan uuteen rekisteriin ennen kuin on pakko. Video: Arttu Kuivanen.

Samasta koiranpennusta voi mennä nyt tuplamaksu

Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Kaikkiaan koiria viranomaisrekisteriin on ilmoitettu syyskuun loppuun mennessä reilu 77 000 koiraa eli noin 10 prosenttia koirista.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen vetoaa kaikkiin, joilla on kotona koira, että he ilmoittaisivat koiransa rekisteriin.

– Ei riitä, että koira on ilmoitettu Suomen Kennelliiton rekisteriin, joka on koiranjalostus- ja harrastusrekisteri. Koira on ilmoitettava erikseen myös viranomaisrekisteriin, joka vastaa ihmisten väestötietorekisteriä, muistuttaa Kukkonen.

Kennelliitto selvittää keinoja, joilla se voisi helpottaa koiran ilmoittamista viranomaisrekisteriin.

Kennelliitto haluaisi oman koirarekisterinsä ja Ruokaviraston rekisterin välille rajapinnan, jonka kautta koiran voisi ilmoittaa yhtä aikaa molempiin rekistereihin. Toistaiseksi se ei ole mahdollista.

Kennelliitolla on myös halu vaikuttaa kasvattajan maksuvelvollisuuden poistamiseen tai alentamiseen.

Tällä hetkellä sekä koiran kasvattaja että haltija maksavat rekisteröinnistä erikseen saman summan, eli käytännössä jokaisesta Kennelliittoon rekisteröitävästä koiranpennusta peritään maksu kahteen kertaan, kun se rekisteröidään Ruokaviraston koirarekisteriin.

Kukkonen sanoo ymmärtävänsä koiranomistajien hämmennyksen. Koiranomistajien keskuudessa leviää tällä hetkellä tieto, että ilmoittamatta jättämisestä ei tule seuraamuksia.

– Se on huono asia, kun se kannustaa rikkomaan lakia ja ohjeita. Monet varmasti odottavat sitä viimeistä ilmoittautumispäivää, ihan tyypillistä. Osa voi odottaa uusia tulkintoja.

Voit keskustella aiheesta 30. syyskuuta klo 23 saakka.