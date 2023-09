Aihe on ajankohtainen, koska rikosnimike on parhaillaan Keski-Suomen käräjäoikeuden käsittelyssä. Syyttäjä vaatii neljälle ihmiselle tuomiota paritusrikoksista. Kokonaisuudessa on luettu syytteet myös kolmelle miehelle seksipalveluiden ostamisesta. Syyttäjä vaatii heille sakkoja seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä.