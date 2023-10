Saako pyörässä käyttää vilkkuvaloa vai ei? Edes viranomaiset eivät osaa antaa yhdenmukaista vastausta

Polkupyörän takavalosta tuli pakollinen varuste hämärällä ja pimeällä reilu kolme vuotta sitten, kun tieliikennelakia uudistettiin.

Laki jäi kuitenkin niin väljäksi, että sen tulkinta jakaa jopa viranomaisia – miten siis tavallinen pyöräilijä sitä osaisi tulkita?

Tieliikennelaissa sanotaan, että pyörän valon tulee olla edessä valkoinen ja takana punainen. Juuri muuta laki ei valoista sitten sanokaan, esimerkiksi valon vilkkumisesta tai tehosta.

Tulkinnan varaan jää paljon.

Viranomaiset eri mieltä

Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen pitää lain väljyyttä ongelmallisena.

– Tulkitsen niin, että se, mitä laissa ei ole kielletty, on sallittua.

Traficomin tehtäviin kuuluu muun muassa liikenteen turvallisuuden valvonta.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta kertoo, että poliisilla on asiasta täysin vastakkainen näkemys.

– Tulkinta on se, että pyörän valo ei saa vilkkua, koska sitä ei ole erikseen tieliikennelaissa sallittu. Esimerkiksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kohdalla on laissa sallittu tietyt vilkkuvat valot, ja ne on myös siellä lueteltu.

Näitä kolmea asiaa poliisi ei halua nähdä liikenteessä:

1. Liian heikkotehoiset ”tuikut”

Poliisille on tuttu näky liikenteessä liian heikkotehoiset pyörän valot. Kallion mukaan vastaan tulee välillä sellaisia ”tuikkuja”, jotka eivät näytä tietä pyöräilijälle eivätkä herätä autoilijankaan huomiota.

2. Liian tehokkaat valot

Toisessa ääripäässä ovat todella tehokkaat valaisimet. Kallio sanoo, että autoilijan voi olla vaikea tietää, mitä vastaan on tulossa: onko vastassa esimerkiksi yksisilmäinen auto.

Jos pyöräilijä on hankkinut tehokkaan valon, se pitää säätää niin, ettei valo näytä liian ylös ja häikäise vastaantulijoita.

– Koska silloin vaarannetaan jo muita tienkäyttäjiä, Kallio sanoo.

Tieliikennelaissa ei määritellä sitäkään, mihin pyörän valot tulee kiinnittää. Lampun saa kiinnittää pyörän sijaan myös pyöräilijään, esimerkiksi takkiin tai kypärään.

3. Vilkkuvat etu- ja takavalot

Poliisin tulkinta tieliikennelaista on se, että vilkkuvat valot eivät ole sallittuja, vaan valon tulisi näyttää kiinteää valoa. Vilkkuvat valot antavat pimeässä muille tienkäyttäjille vääränlaisia viestejä.

– Olemme tottuneet siihen, että ajoneuvojen valot eivät vilku, joten vilkkuvaa valoa ei välttämättä osata yhdistää pyöräilijään. Valot ovat tärkeä viestintäväline liikenteessä. Jos ne eivät toimi ennakoidusti, viesti menee helposti harakoille, Kallio sanoo.

Kysyimme pyöräilijöiltä Vaasassa, tietävätkö he, millaiset valot polkupyörissä pitää olla. (Video: Tuomo Rintamaa ja Tarmo Niemi)

Jos ajat pimeällä pyörällä, sinua tuskin rangaistaan siitä tällä hetkellä

Poliisi rankaisee pimeällä pyörällä ajamisesta erittäin harvoin, ja vääränlaisista valoista seuraamuksia ei tule juuri koskaan.

Poliisin tilastojen mukaan pimeistä pyöristä tai punaisen takavalon puuttumisesta on lain voimaantulon jälkeen annettu liikennevirhemaksuja harvakseltaan. Vuonna 2020 niitä annettiin koko maassa kolmetoista kappaletta.

Viime vuosi oli tilastojen valossa huippuvuosi, ja silloinkin poliisi kirjoitti vain 29 liikennevirhemaksua.

– Onhan se erittäin pieni määrä. Nyt kun lakiuudistuksesta on reilu kolme vuotta, olemme menneet pitkälti kehotuslinjalla: on lähinnä huomautettu, että punainen takavalo pitäisi hankkia, Kallio sanoo.

Poliisi tulkitsee tieliikennelakia niin, että koska vilkkuvia valoja ei ole pyörälle erikseen sallittu, ne on kielletty. Silti vilkkuvalojen käytöstä ei ole rangaistu.

– Minun tiedossani ei ole tapauksia, joissa pyöräilijälle olisi annettu liikennevirhemaksu vilkkuvasta valosta. Tärkeintähän on, että pyöräilijät käyttävät lain edellyttämiä valoja.

Pyörissä valojen käyttö on lisääntynyt selvästi sen jälkeen, kun uusi tieliikennelaki astui voimaan. Valojen käyttö näyttää kuitenkin notkahtaneen viime vuonna.

Liikenneturvan vuosittaisessa seurannassa pyörän etuvaloa käytti viime vuonna pimeällä 61 prosenttia ja punaista takavaloa 49 prosenttia pyöräilijöistä. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 68 ja 59 prosenttia.

Myös poliisin mukaan valottomia polkupyöriä on liikenteessä aivan liikaa.

– Valitettavasti melkoisen suuri osa pyöräilijöistä ajaa edelleen täysin pimeinä tai ainakin takavalo puuttuu. Sellaiset tulevat autoilijalle liikenteessä aikamoisena yllätyksenä, Kallio muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Lain mukaan pyörässä on oltava edessä valkoinen tai vaaleankeltainen valo ja takana punainen valo. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Millaisilla valoilla pyöräilemään sitten uskaltaa lähteä?

Kaupoissa on tarjolla polkupyöriin valoja joka lähtöön. Laaja tarjonta saattaa hämärtää sitä, mikä on sallittu valo ja mikä ei.

Poliisin ja Traficomin näkemysero liittyy vilkkuvan valon käyttöön. Jos siis haluat varmasti välttää liikennevirhemaksun, käytä yhtäjaksoisesti palavia valoja.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio ymmärtää, että valinta on kaupan hyllyllä vaikea.

Osa pyöräilijöistä pitää vilkkuvaa takavaloa turvallisuustekijänä, mutta Kallion mukaan hyvä ajatus ei oikeuta rikkomaan lakia.

– Laki ei anna myöden siihen, että me kaikki tekisimme niin kuin meistä tuntuu hyvältä.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 3. lokakuuta kello 23 asti.