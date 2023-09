Pohjanmaan poliisi selvitti laajan huumevyyhdin – kahdeksan edelleen vangittuina

Ksalol on bentsodiatsepiinin johdannainen. (arkistokuva)

Pohjanmaan poliisi takavarikoi viime kesänä suuren määrän huumeita, jotka olivat matkalla pääkaupunkiseudulta Pohjanmaalle. Pohjanmaan poliisi tiedotti asiasta tänään.

Kesäkuusta 2023 saakka tutkinnassa on ollut rikoskokonaisuus, jossa Pohjanmaalle on tuotu huumausaineeksi luokiteltavaa ksalolia useita kymmeniä tuhansia kappaleita, sekä kannabista.

Huumeet ovat kuljetettu joskus 8.5. - 10.7.2023 välisenä aikana.

Ksalol tabletteja on takavarikoitu noin 35 000 kpl, kannabista yli 500 grammaa ja lisäksi käteistä rahaa. Ksalol on rauhoittava lääke, joka on bentsodiatsepiinin johdannainen.

Asiassa on 12 epäiltyä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Epäillyt ovat iältään 19–31 väliltä.

Puolet epäillyistä on Pohjanmaalla tai pääkaupunkiseudulla asuvia Suomen kansalaisia ja loput epäillyistä Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Asia siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.