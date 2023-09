Pohjanmaalla on tehty suuri huumetakavarikko – 12:ta epäiltyä koskeva asia siirtymässä syyteharkintaan

Pohjanmaan poliisi on takavarikoinut kymmeniätuhansia huumetabletteja ja kannabista. Huumeet on tuotu pääkaupunkiseudulta Pohjanmaalle.

Poliisi on tutkinut kesäkuusta alkaen rikosvyyhtiä, jossa pääkaupunkiseudulta on tuotu Pohjanmaalle suuri määrä huumeita.

Pohjanmaan poliisi on takavarikoinut noin 35 000 kappaletta huumausaineeksi luokiteltavaa Ksalolia ja yli 500 grammaa kannabista. Lisäksi takarikkoon on päätynyt käteistä rahaa.

Ksalol on eräänlainen rauhoittava lääke, joka on bentsodiatsepiinin johdannainen. Huumekatukaupassa sitä on liikkunut muutamien vuosien ajan.

Rikosten tekoaika on 8.5. - 10.7.2023.

Jutussa on 12 epäiltyä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Epäillyt ovat 19-31 -vuotiaita. Puolet epäillyistä on Pohjanmaalla tai pääkaupunkiseudulla asuvia Suomen kansalaisia ja loput epäillyistä Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Asia siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.