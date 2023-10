Opiskelijoilta on vaadittu rahaa lukio-opetuksesta, jonka pitäisi olla ilmaista – summat jopa tuhansia euroja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kouluille virheellisen ohjeen, jonka mukaan kaksoistutkinnot eivät olisikaan kokonaan maksuttomia. Virheen syynä on epäselvästi kirjoitettu laki.

17-vuotias Emilia Honkanen on loppusuoralla leipuri-kondiittorin opinnoissaan. Hän suorittaa kaksoistutkintoa eli käy lukiota samaan aikaan ammatillisen koulun kanssa.

Pari viikkoa sitten Honkanen sai kuulla, että leipuri-kondiittorin opintojen valmistuminen tarkoittaisi loppujen lukio-opintojen muuttumista maksullisiksi. Hänen pitäisi siirtyä Mikkelin lukion ryhmäkursseilta Otavan opiston nettikursseille ja maksaa kurssit itse.

Otavan opiston lukiokurssien hinnat vaihtelevat 95 eurosta 175 euroon. Laskua voisi tulla useita satoja euroja.

Tieto tuli yllätyksenä.

– Kun aloitin kaksoistutkinnon, meille kerrottiin, että koulu maksaa kaiken. Nyt vähän jännitti, minkälaiset hinnat pitää vielä maksaa kursseista ja kirjoituksista, Honkanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Honkanen on juuri muuttanut ensimmäiseen omaan kotiinsa. Hän haluaa ripeästi työelämään hankkiakseen rahaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Honkanen ei ole ainoa nuori, joka on kohdannut saman tilanteen. Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on selvitellyt eri puolella Suomea tapauksia, joissa kaksoistutkinto-opiskelijoille on kerrottu, että he joutuvat maksamaan opintojaan itse.

Kouluilla ei tiedetä, mikä on oikein

Kahta tutkintoa yhtä aikaa suorittavien koulutuksen maksuttomuus aiheuttaa kouluilla hämmennystä, sillä sitä koskeva lainsäädäntö on niin epäselvä. Vuonna 2021 uudistuneen lain sanamuodot voi ymmärtää niin, että kaksoistutkinto on maksuton vain toisen tutkinnon valmistumiseen saakka.

Lakitekstin epäselvyyden takia opetus- ja kulttuuriministeriön kouluille antamat lain tulkintaohjeet ovat poukkoilleet siinä määrin, ettei kouluilla enää tiedetä, mikä linja on oikea.

Avaa kuvien katselu Honkanen kertoo monien kurssikavereidensa päättäneen vitkuttaa ammattiin valmistumista siinä käsityksessä, että muuten he joutuisivat maksulliseen nettilukioon. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Emilia Honkasen koulussa, Etelä-Savon ammattioppilaitos Esedussa edes henkilökunnalla ei ollut vielä hetki sitten yhtenäistä käsitystä siitä, onko kaksoistutkinto kokonaan maksuton vai ei.

Esedun koulutusjohtaja Marja Anttalaista sekavuus harmittaa. Ennen Ylen yhteydenottoa hän ei ollut tietoinen opinto-ohjaajan kertoneen Esedun opiskelijoille lukiokurssien olevan maksullisia ammattiin valmistumisen jälkeen.

– Meidän linjamme on ollut koko ajan, että kaksoistutkinto on kokonaan maksuton. Sekaannus syntyi, kun opinto-ohjaajien sosiaalisen median foorumilla levisi tieto ministeriön tekemästä uudesta linjauksesta.

Avaa kuvien katselu Esedun koulutusjohtaja Marja Anttalaisen mukaan kaksoistutkinto olisi ollut maksuton Esedussa, vaikka ministeriö ei olisi korjannut linjaustaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Ministeriö luki lakia väärin

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille tuli heinäkuussa tieto, jonka mukaan kaksoistutkinnon loput opinnot muuttuvat maksulliseksi toisen tutkinnon valmistuttua. Ministeriön Ylelle antaman haastattelun mukaan kyseinen tieto oli kuitenkin virheellinen.

Ministeriö muutti tekstiä nettisivuilleen Ylen yhteydenoton jälkeen.

Avaa kuvien katselu Honkanen valmistuu leipuri-kondiittoriksi lokakuussa. Hän on jo nyt töissä mikkeliläisessä leipomossa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteeri Maria Soininen sanoo lakitekstin epäselvyyden mahdollistaneen eriävät tulkinnat myös ministeriön sisällä.

– Lain sanamuotoja pyritään tarkentamaan mahdollisimman pian, jotta sen tulkinnasta ei jää kenellekään epäselvyyttä. Tarkoitus oli täsmentää sitä jo viime syksynä, mutta asia ei edennyt eduskuntaan. Mutta lainsäätäjän näkökulma tulee kyllä lain perusteluista ilmi, Soininen sanoo.

Milloin opinnot ovat maksuttomia? Toisen asteen koulutus on maksutonta opiskelijalle sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opiskelija on aloittanut kahden tutkinnon suorittamisen yhtä aikaa, molemmat ovat maksuttomia niiden molempien valmistumiseen saakka. Useita tutkintoja ei voi kuitenkaan suorittaa peräkkäin maksuttomasti. Ei siis voi käydä ensin lukiota ja sen jälkeen päättääkin suorittaa vielä ammattillinen koulu maksutta. Laki tuli voimaan vuonna 2021. Sitä aiemmin opintonsa aloittaneet voivat joutua maksamaan opinnoistaan.

Opiskelija voi saada rahat takaisin

Epäselvän tilanteen takia Emilia Honkanen oli vähällä joutua kustantamaan itse lukiokursseja ja ylioppilaskirjoitusmaksuja satojen eurojen edestä, vaikka häneltä puuttui enää muutama opintopiste.

Pahimmillaan kaksoistutkinto-opiskelijan lasku opinnoista on voinut nousta jopa tuhansiin euroihin, jos opintopisteitä on ollut paljon jäljellä toisen tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Ylen Honkasen koululle tekemän yhteydenoton jälkeen Esedulla tehtiin kaikille asianosaisille selväksi, ettei kaksoistutkinto-opiskelijoiden tarvitse maksaa opintojaan itse.

– Kyllähän tämä toi lisästressiä, koska en tiennyt, miten paljon kurssit maksaisivat ja mietin, miten muutos nettilukioon toimisi. Onneksi iskä oli jo luvannut maksaa kaiken, Honkanen kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä pidetään mahdollisena, että lain epäselvyyden takia jotkut opiskelijat ovat joutuneet maksamaan opintoja, joiden kuuluisi olla heille ilmaisia. Ministeriön mukaan rahat on syytä palauttaa opiskelijoille. Ministeriö ohjeistaa opiskelijoita neuvottelemaan asiasta koulutuksen järjestäjän kanssa.

Suomen ammattiin opiskelevien liiton edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark kertoo, että koulujen kanssa on toistaiseksi saatu neuvoteltua tilanteet niin, etteivät opiskelijat ole joutuneet maksamaan koulutuksestaan.

Avaa kuvien katselu Honkasen mielestä olisi ollut erityisen ikävää joutua opiskelemaan lukiokursseja itsenäisesti netissä ryhmäopetuksen sijaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Emilia Honkanen opiskelee vielä muutaman lukiokurssin ja valmistautuu kirjoittamaan matematiikan ja äidinkielen. Sitten kaksoistutkinto on valmis.

– Olen helpottunut, ettei iskän tarvitsekaan maksaa kursseista ja kirjoituksista.

Juttuun on haastateltu myös opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Heikki Blomia.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon klo 23 saakka.