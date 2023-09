Hylätystä talosta löytyi tuhansia vanhoja lasinegatiiveja – niistä tehtiin yli 500 valokuvaa, joissa esiintyy tuntemattomia ihmisiä

Niitä oli tuhansia. Valtaosa oli jo tuhoutunut.

Savonlinnassa purkutuomion saanut Solmun talo oli kätkenyt alleen salaisuuden vuosikymmenien ajan.

Sitten savonlinnalaistaiteilijat löysivät rakennuksen alapohjaan jätetyt vanhat lasinegatiivit.

Ne olivat lojuneet siellä ainakin vuodesta 1975 asti, jolloin rakennuksessa toiminut valokuvaamo oli lopettanut toimintansa.

Avaa kuvien katselu Solmun talosta löytyi vuosikymmeniä vanhoja lasinegatiiveja ja esineitä. Yksityiskohta Lauri Ainalan teoksesta Muistotilaisuus (2023). Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Solmun talona tunnettu vanha puutalo on rakennettu vuonna 1914, ja Valokuvaamo Olavi toimi siellä yli 60 vuotta.

Nyt Savonlinnan kaupungin omistama ränsistynyt rakennus seisoo romahtamispisteessä Savonlinnan keskustassa. Sen kohtalo on ollut valituskierteessä jo vuosia.

Löydetyistä lasinegatiiveista saatiin pelastettua runsaat 500, ja näistä valtaosassa on tunnistettavia mutta tuntemattomia ihmisiä. Löytö on merkittävä ja osa savonlinnalaista kulttuurihistoriaa.

Valokuvien uskotaan olevan Valokuvaamo Olavissa työskennelleen Paavo Sihvosen ottamia.

Avaa kuvien katselu Solmun talossa toimi valokuvaamo vuoteen 1975 asti. Kuva: Savonlinnan museo

Ainoita valokuvia, mitä ihmisistä on jäljellä

Monitaiteilija Lauri Ainala ja kuvataiteilija Ville Erkki Tarke löysivät negatiivit sattumalta.

Savonlinnalaiset olivat ”menneet rymyämään” Solmun talon alapohjaan, jossa odottamaton löytö tuli vastaan.

– Sieltä löytyi tuhansia lasinegatiiveja, mutta niistä suurin osa on täysin hajonneita ja sellaisia, että niistä on kuva pyyhkiytynyt pois. Mutta missä on jonkinlainen tunnistettava kuva, niitä on 500–600 välillä, Ainala kertoo.

Avaa kuvien katselu Valtaosa lasinegatiiveista oli vuosien aikana vaurioitunut. Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Kuvataiteilija Sini Kosonen teki suuren työn paikallisen valokuvahistorian säilyttämisessä.

Kosonen kävi läpi löydökset ja puhdisti ne. Lopulta hän digitoi sekä arkistoi kaikki sadat lasinegatiivit.

Valokuvista on nyt koottu kaksi albumia, jossa jokainen on numeroituna.

– Ymmärrän, että ihmisiä varmasti kiinnostaa, että mitä sieltä on löytynyt. Halusin, että ne ovat selattavissa. Kun näissä on niin paljon potretteja, ihmiset voivat katsoa onko sukulaisia tai muuten tuttuja ihmisiä kuvattuna. Ne saattavat olla vaikka ainoita valokuvia näistä ihmisistä, mitä on jäljellä, Kosonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Sini Kososen ja Lauri Ainalan lasinegatiiveista tekemiä teoksia Solmu ajassa -näyttelyssä. Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Tiedostamatonta rakennushistorian tallentamista

Valokuva-albumit sekä muut löydökset Solmun talosta ovat nyt nähtävissä Savonlinnassa Riihisaaren museossa.

Albumeissa on yhteystiedot, joiden kautta voi pyytää kuvia esimerkiksi sukulaisistaan itselleen.

– En koe omistavani näitä, en lasinegatiiveja enkä digitaalisia versioita. Vaikka olen digitoinut ne, ne ovat kuitenkin muun henkilön ottamia kuvia, Kosonen sanoo.

Poikkeuksellisesta löydöstä syntyi lopulta neljän taiteilijan yhteisnäyttely, jonka kaikki teokset pohjautuvat lasinegatiiveihin ja niiden löytöpaikkaan, ränsistyneeseen Solmun taloon.

Näyttelyä on käynyt katsomassa sen kahden viikon aukiolon aikana jo noin 1 200 ihmistä.

Avaa kuvien katselu Sini Kosonen otti tietokoneen ruudulta uusia valokuvia digitoiduista lasinegatiiveista. Kuvassa Kososen teoksia sarjasta Yön mustia kukkia (2022-2023). Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Poikkitaiteellisessa näyttelyssä on mukana valokuvia, videoteoksia, installaatiota ja ääniteoksia.

Esillä on esimerkiksi lasinegatiiveja sekä esineitä, joita Solmun talosta on löytynyt.

Avaa kuvien katselu Solmun talon alta löytyi myös hautajaisadresseja. Yksityiskohta Lauri Ainalan teoksesta Muistotilaisuus (2023). Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Valokuvaaja ja äänitaiteilija Juho Liukkonen on myös dokumentoinut Solmun taloa sekä työtä näyttelyn takaa.

Kuvista näkee konkreettisesti, miten vanha rakennus on romahtamispisteessä.

Avaa kuvien katselu Juho Liukkonen otti dokumentaarisia kuvia Solmun talosta ja prosessista näyttelyn takana. Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Kuvataiteilija Ville Erkki Tarke kertoo, ettei alkuperäisenä ajatuksena kuitenkaan ollut rakennushistorian tallentaminen.

Tarke on ottanut Solmun talosta valokuvia sekä tehnyt talosta 3D-mallinnoksia ja niistä videoteoksia.

– Tietenkin nuo pitäisi säilyttää, ja se on mielenkiintoinen aspekti siinä. Ei se ajatuksena tietoisesti tullut, että nytpä sen takia teen näitä. Jossain vaiheessa vaan tajusi, että tämä on aika tärkeää myös.

Avaa kuvien katselu Solmun talo on pahasti ränsistynyt ja taiteilijoiden mukaan romahtamispisteessä. Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Solmun talo herätti Paavoharjun henkiin

Poikkeuksellinen löytö sytytti myös kipinän herättää kuopattu savonlinnalainen kulttiyhtye takaisin henkiin.

Lasinegatiiveista syntyi uutta musiikkia Lauri Ainalan luotsaamalle Paavoharjulle.

Taidenäyttelyä varten tehty ääniteos kuulosti Ainalan mukaan ihan Paavoharjun biisiltä, ja sitten olikin tehtävä vielä viimeinen levy.

Avaa kuvien katselu Paavoharjun syyskuussa julkaisema Yön mustia kukkia -levy on saanut kansitaiteensa lasinegatiiveista. Yksityiskohta Sini Kososen teoksesta Yön mustia kukkia -sarjasta (2022-2023). Kuva: Saara-Miira Kokkonen / Yle

Ainala muistelee sanoneensa kymmenisen vuotta sitten kyllästyttyään Paavoharjun musiikin tekemiseen, että jos Alibi-rikoslehteen tulee juttu Paavoharjusta, niin sitten bändi tekee paluun.

– Siinä pointtina oli lähinnä se, että jos tapahtuu jotain sellaista odottamatonta, niin sitten ehkä voi vielä tehdä musiikkia. Niin tämä oli sitten se. Ehkä parempi kuin se Alibi-homma, Ainala sanoo.

Lauri Ainala kertoo lasinegatiivien löytämisestä sekä Paavoharjun uudesta tulemisesta.

Solmu ajassa -näyttely on nähtävissä Riihisaaren museossa 14. tammikuuta asti.

Voit keskustella aiheesta 1.10. klo 23.00 saakka.