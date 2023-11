Yritykset eivät raivostuneet, vaikka katutaiteilija kopioi teoksissaan tunnettuja tuotemerkkejä

Helsinkiläinen Valari Tynkkynen kertoo ”junnuna” pyörineensä kaupungilla katselemassa graffiteja ja valokuvanneensa niitä filmikamerallaan.

– Se oli sitä ilmaista taidetta, mitä silloin oli tarjolla.

Nyt hän julkaisee suosittuja kuvia ja meemejä Malmi Vice -nimellä Instagramiin. Voi sanoa, että katujen ilmainen taidegalleria on siirtynyt someen.

Instagramissa Malmi Vice -tiliä seuraa noin 25 000 ihmistä. Tynkkysen mukaan pelkkä taide ei välttämättä kantaisi somessa samalla tavalla.

– Instagramin funktio on viihdyttää ihmisiä, niin sitten olen tuonut huumorikulman siihen mukaan.

Avaa kuvien katselu Malmi Vice ammentaa populaarikulttuurista. The Mandalorian -sarjan hahmot ovat muuttaneet lähiöön. Kuva: Valari Tynkkynen

Malmi Vice -tilin nimessä on myös törmäytetty kaksi maailmaa vinon hymyn kera. Vice-sana tulee tietenkin 80-luvun tv-menestyssarjasta Miami Vice, jossa poliisit pukeutuivat mittatilauspukuihin ja ajoivat avoautoilla. Malmi on taas Helsingin kaupunginosa, jossa elämä on toisenlaista kuin tv-sarjan Miamissa.

Tynkkynen on sanojensa mukaan itseoppinut katutaiteilija, jonka esikuvat tulevat graffitien tekijöiden joukosta.

– Suomen ensimmäisen ja toisen aallon graffitikulttuuri on se, mikä on omaan tekemiseen vaikuttanut paljon, värien ja kirjaimien ja muotojen kautta.

Avaa kuvien katselu Valari Tynkkynen poseeraa Malmi Vice -huppari päällä, mutta hän korostaa, että kyse ei ole vaatemerkistä vaan enemmänkin fanituotteesta. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Erilaiset digitaaliset kanavat tarjoavat taiteilijoille uusia työmahdollisuuksia. Tynkkynen kertoo, että Instagramin kautta hän on saanut kontakteja mielenkiintoisiin ihmisiin, joiden kanssa saattaa syntyä uusia projekteja.

Hän haluaa käsitellä sarkastisen huumorin keinoin Malmiin ja muihin lähiöihin liitettyjä stereotypioita taiteessaan. Vaikka mukana on sarkasmia, niin kuvista välittyy myös Tynkkysen mieltymys kotilähiöönsä Malmiin.

Avaa kuvien katselu Malmi on tunnettu esimerkiksi siitä, että alueella on perinteisesti ollut vahva romanikulttuuri. Kuva: Valari Tynkkynen

Avaa kuvien katselu Tutut tuotemerkit taipuvat ironisiin asentoihin saatuaan Malmi Vice -käsittelyn. Kuva: Valari Tynkkynen

Yritykset eivät ole älähtäneet tuotemerkkiensä käytöstä

Malmi Vicen teoksissa käytetään usein pohjana tunnettuja tuotemerkkejä. Tynkkynen kertoo, etteivät yritykset ole tästä pahastuneet.

Hän uskoo, että isot yritykset ja brändit ovat oppineet, että tällainen näkyvyys on heille loppujen lopuksi enemmän plussa kuin miinusta.

– Jos nostaa äläkän tällaisesta, niin se saattaa olla hyvinkin vahingollista yrityksen brändille.

Viime vuosina Tynkkynen on kiinnostunut tekemään kuvien lisäksi myös fyysisiä esineitä, joissa niissäkin on omanlaistaan huumoria.

Malmi Vicen tekijä kertoo, ettei hän ole juurikaan seurannut perinteistä taidekenttää.

Tynkkynen on tehnyt Malmi Vicea jo 19 vuoden ajan. Tulevaisuuden varalle hänellä on kirjaimellisesti suuria suunnitelmia.

– Olen aina miettinyt, että olisi jossain kohtaa upea tehdä yksi iso muraali seinälle.