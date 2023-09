Jääkarhuna tunnettu koiranpentu kasvaa ja syö hyvin – poliisi julkaisi uuden kuvan varastetusta tyttökoirasta

Poliisi toteaa viestipalvelu X:ssä, että koiralle on ruoka maistunut ja että sille on kertynyt voimaa.

”Tässä hän on nyt. Päätimme seurata jääkarhun pärjäämistä. Ruoka on maistunut hyvin ja voimaa on kertynyt”, Lounais-Suomen poliisi toteaa viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä.

Poliisin mukaan uteliasta ja luottavaista pentua odottaa nurkan takana loppuelämän hyvä koti. Laumanvartijan pentu kasvaa jopa 45 kilon painoiseksi ja 70 senttimetriä korkeaksi, poliisi kertoo päivityksessään X:ssä.

Aiemmin syyskuussa päihtynyt mies jätti alle luovutusikäisen pennun ruokakauppaan Halisissa Turussa. Koiraa luultiin ensin hylätyksi, mutta myöhemmin selvisi, että se olikin varastettu.