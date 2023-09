Topi Borg saa siskonsa Sointu Borgin kyyneliin kauniilla sanoillaan: ”Rakkauskeskustelut ovat minulle liian herkkiä”

Sointu Borg ja hänen veljensä Topi Borg kertovat Yle Perjantaissa, mitä he rakastavat toisissaan. Keskustelu saa Soinnun kyyneliin.

– Puhu hiljaisemmin, puhu hitaammin, älä lausumisvirheitä tee, yritä olla kommentoimatta ihmisiä, yritä olla sanomatta tupakoivalle ihmiselle että elinikäsi lyhenee, Topi Borg luettelee.

Näistä kaikista ja monista muista Topille on hänen elämänsä aikana huomauteltu useaan otteeseen. Hänellä on autismikirjon häiriö, joka aiheuttaa sen, että Topi ei toimi kaikissa tilanteissa aivan kuten normit häneltä odottavat.

Topi Borg nähdään yhdessä siskonsa Sointu Borgin kanssa Sean Ricksin vieraana Yle Perjantain jaksossa ”Normaaleille” tehty maailma. Topi tunnetaan Yle Areenan Kirjolla-sarjasta, Sointu puolestaan yrittäjänä ja mediapersoonana.

– Normaalia ei ole olemassa, Topi linjaa heti aluksi.

Hänelle on välillä ollut vaikeaa ymmärtää, miksi ennen sosiaalisia tilanteita pitäisi olla pesemässä hampaita, tai miksi kesken keskustelun ei voisi rynnätä sudenkorennon perään.

– Ymmärrän kuitenkin, että ihmisiä ei saa satuttaa, koska satuttaminen on hirveä asia.

"Kiroilusta rahan saaminen on hyvin epämiellyttävä asia", Topi Borg huomauttaa siskolleen Sointu Borgille, jonka somepersoona käyttää räväkkää kieltä.

Yksi autismin peruspiirteitä on voimakas nykyhetkessä elämisen tunnetila, Topi kertoo. Hänen mielestään neurotyypillistenkin pitäisi elää enemmän hetkessä. Esimerkiksi Sointu murehtii kuulemma aivan liikaa ”bisneksiään”.

Topi tahtoisi, että ihmiset tietäisivät autismikirjon häiriöstä ainakin nämä kaksi asiaa: kaikki autistit eivät ole hyviä matematiikassa, mutta kaikki autistit tarvitsevat aikaa ja tilaa miettiä ja ymmärtää asioita.

– Loppujen lopuksi me haluamme tuntea rakkautta ja antaa rakkautta ja saada ihmiset myös nauramaan, Topi sanoo.

Vastarintaan, sanoo Sointu Borg

Illan Perjantai-dokkarissa Me vs. maailma tavataan parhaat ystävät, 19-vuotiaat Sofia ja Toivo, joilla molemmilla on neuropsykiatrisia haasteita. Keskittymishäiriö ADHD löytyy molemmilta, Toivolta lisäksi autismikirjon häiriö ja Tourette. Autismin osalta Sofian tutkimukset ovat vielä kesken.

– Ystävyys Sofian kanssa on opettanut, että kaiken ei tarvitse mahtua boksiin, Toivo kuvailee.

Sointu Borgin mielestä Sofian ja Toivon kaltaiset ihmiset ja heidän esilläolonsa mediassa todistavat, että uusi sukupolvi ei ole rikki.

– Täytyykö aina mukautua maailmaan, vai voitko olla vastarinnassa ja tehdä maailmasta mukautuvan? Sointu kysyy.

– Dokkarissa nähtiin, että maailmaa voi muovata. Me ollaan koko ajan menossa parempaan suuntaan, hän vakuuttaa.

Perjantai-dokkarissa Me vs. maailma Sofia ja Toivo pohtivat, sopeutuvatko he koskaan työelämään.

Sointu on katsonut koko elämänsä vierestä, kun ihmiset ovat puhuneet Topin ohi. Pitää olla hyvin tarkkaavainen, ettei sitä tee itse, Sointu miettii.

– Ettei lähde pehmentämään sosiaalisia tilanteita tai puhumaan toisen puolesta tai selittämään auki sosiaalisia tilanteita, hän sanoo.

– Ihmiset eivät välttämättä tarkoita pahaa. Kyse on yleensä ymmärtämättömyydestä, tiedon puutteesta, ennakkoluuloista.

Sointu sanoo, ettei itsekään ole immuuni pahoille puheille. Erityisesti, jos kritiikki on kohdistunut hänen ja Topin sisarussuhteeseen, palaute on satuttanut.

– Ei kukaan ole teflonia, varsinkaan huonona päivänä, Sointu sanoo.

– Tunteita pitää saada purkaa, mutta siellä on aina ihminen siellä toisessa päässä, hän jatkaa.

”Hänen itkurefleksinsä on hyvin normaalia arkea”

Kun juontaja Sean Ricks kysyy Topilta, mitä tämä rakastaa siskossaan, Topi kehuu ensimmäiseksi Soinnun aiempaa repliikkiä teflonista. Sointu alkaa pyyhkiä silmäkulmiaan.

– Oi sisko armas. Älä huoli. Hänen itkurefleksinsä on hyvin normaalia arkea. Itkurefleksi on helppo pyyhkiä pois naururefleksin aktivoimisella, Topi sanoo ja naurattaa Sointua ja Seania.

– Siinä sinä olet tosi hyvä. Mutta nämä rakkauskeskustelut ovat minulle liian herkkiä, Sointu myöntää.

– Minä toivon, että hän ei pukeutuisi kiroilija-hallitsija-keisarinna-maskiin liikoja ja olisi hiukkasen enemmän kömpelö-onni-viekko-sisko, Topi sanailee.

– Minä yritän. Sitä minä olen juuri nyt, Sointu vakuuttaa kyynelien lävitse.

