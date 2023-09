”Toivottavasti omaiset pääsevät nyt surutyön äärelle”, sanoo vapaaehtoisten etsintöjä keväällä johtanut Marjo Nurmenniemi

Lapuanjoki on pitkä ja tulvii usein. Kauhavan puolelta löytyi vainajan jäänteet perjantaina. Poliisi uskoo, että kyseessä on Takaluoman ruumis. Kuvassa Poutun pato Lapuanjoessa.

Rasmus Takaluoman katoamiseen on mahdollisesti saatu selvyys.

Poliisi tiedotti tänään, että Takaluoman ruumiin epäillään löytyneen Kauhavalta maastosta eilen perjantaina. Löydön teki sivullinen.

16-vuotias Takaluoma katosi Lapualta marraskuussa 2022.

Lapualainen Marjo Nurmenniemi johti keväällä vapaaehtoisten etsintöjä samalla kun poliisilla oli käynnissä omat etsinnät.

Nurmenniemellä on pitkä kokemus vapaaehtoisista etsinnöistä.

Hänen ajatuksensa ovat läheisten surussa.

– Toivottavasti pitkä saaga on nyt saatu päätökseen ja omaiset pääsevät rauhoittumaan surutyön äärelle. He ovat varmaankin tehneet vuoden aikana hiljaista luopumistyötä, Nurmenniemi sanoo.

”Lapuanjoki on pitkä ja haastava”

Avaa kuvien katselu Poliisin mukaan vainaja löytyi maastosta Kauhavalla Lapuanjoen varrella. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Nurmenniemellä ei ole lisätietoa löytöpaikasta Kauhavalla.

– Se on kuitenkin luonnollinen kulkusuunta, jos löytö on tehty veden ääreltä, sillä Lapuanjoki virtaa Kauhavalle päin. Joki on tulvinut monta kertaa nyt syksynkin aikana ja vettä on virrannut vuoden aikana paljon. Rantakin on jo maastoa.

– On voinut käydä niin, että ruumis on ajautunut tulvan mukana ja tulvan vetäytyessä jäänteet olisivat jääneet rannan puolelle, Nurmenniemi pohtii.

Nurmenniemi kertoo, että jo kevään etsinnöissä heräsi ajatus, että Takaluoma voisi löytyä Lapuaa etäämmältä.

– Joki oli kuitenkin painopisteenä poliisin aluetta, koska Lapuanjoki on pitkä ja haastava. Keskitimme etsinnät sellaisille paikoille, että jos Rasmus olisi lähtenyt jalan liikenteeseen.

Pohjanmaan poliisi kaikuluotasi tuolloin jokea ja käytti apuna ruumiskoiria usempaan otteeseen.

– Kun en tiedä löytöpaikkaa, en voi kommentoida, onko tutkittu tarpeeksi kauas. Käsittääkseni Kauhavalle päin on tutkittu melko pitkä matka, kilometrimäärää en muista, Nurmenniemi sanoo.

Nurmenniemi on työskennellyt Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa 17 vuotta maastotyössä ja johtotehtävissä.

Nykyisin hän työskentelee pääasiassa poliisin rinnalla karttojen äärellä, kun etsintöjä johdetaan.

Tutkinnanjohtaja, keskusrikospoliisin rikoskomisario Jussi Luoto ei kommentoinut lauantaina Ylelle, millä perusteilla poliisi epäilee vainajan olevan Takaluoma. Luoto ei myöskään kommentoinut sitä, onko vainaja ollut koko ajan maastossa vai myös vedessä.