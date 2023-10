Terveyskeskuksia aiotaan karsia kovalla kädellä Satakunnassa – suunnitelma uudesta palveluverkosta on hätkähdyttävän raju ja nopea

Satakunnan hyvinvointialueen perusterveydenhuoltoa odottaa raju myllerys.

Maanantaina julkistetun palveluverkkosuunnitelman mukaan suurin osa Satakunnassa tällä hetkellä toimivista terveyskeskuksista ja -asemista aiotaan sulkea vuoteen 2030 mennessä.

Jos suunnitelma toteutuu sellaisenaan, perusterveydenhuollon toimintaa kiinteissä tiloissa jäisi muutaman vuoden kuluttua ainoastaan kuuden tai seitsemän kunnan alueelle.

Muutosten taustalla on pitkälti raha. Hyvinvointialueen tavoitteena on karsia kuluja kahdeksan prosenttia eli yli 90 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tiedossa on, että Satakunnan väkiluku on kovassa laskussa. Vuoteen 2040 mennessä väkiluvun arvioidaan putoavan 11 prosenttia eli yli 20 000 hengellä.

Lakkautuslista on rajua luettavaa

Palveluverkkosuunnitelman linjauksissa saattaa hätkähdyttää toimipisteiden karsimisen lisäksi muutoksen suunniteltu nopeus. Pääosa lakkautuksista on tarkoitus tehdä vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Suunnitelman mukaan Satakunnan terveyskeskuksia ja -asemia karsitaan kovalla kädellä. Kartta-animaatio: Jari Pelkonen / Yle

Lakkautettavat terveyskeskukset ja -asemat:

Vuosi 2024

Reposaaren terveysasema

Jämijärven terveyskeskus

Siikaisten terveyskeskus

Kokemäen terveyskeskus

Pomarkun terveyskeskus

Vuosi 2025

Honkajoen terveyskeskus

Lavian terveyskeskus

Luvian terveyskeskus

Lapin terveyskeskus

Vampulan terveyskeskus

Noormarkun lähipalvelukeskus

Säkylän terveyskeskus

Vuosi 2030

Meri-Porin terveysasema

Viidessä yksikössä selvitystyö on vielä vaiheessa.

Eurajoen terveyskeskus siirrettäneen Raumalle vuonna 2027, mikä on otettava huomioon Rauman aluesairaalan peruskorjauksen suunnittelussa.

Nakkilan terveyskeskuksesta vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2035 asti, jonka aikana toiminnan tulevaisuutta arvioidaan.

Karvian ja Merikarvian terveyskeskusten toiminta arvioidaan uudelleen vuoden 2025 aikana, kun digipalveluiden ja liikkuvien palvelujen vaikutuksista on enemmän tietoa.

Yksi jäljelle jäävistä sote-keskuksista sijoittuu joko Ulvilaan tai Itä-Poriin. Niiden toiminta joka tapauksessa aiotaan yhdistää, mutta yhdistyneen sote-keskuksen sijaintia vielä pohditaan.

Palveluverkkosuunnitelman mukaan terveyskeskusverkoston supistaminen ei aiheuta kohtuuttomia matkoja jäljelle jääviin yksiköihin.

Suunnitelmassa arvioidaan, että 98 prosenttia alueen väestöstä asuu lakkautuslistasta huolimatta alle puolen tunnin ajomatkan päässä lähimmästä perusterveydenhuollon toimipisteestä.

Isoja muutoksia suunnitteilla myös vanhustenhuoltoon ja vuodeosastoihin

Ikääntyneiden palvelut eivät säästy rakennemuutokselta palveluverkkosuunnitelmassa.

Esimerkiksi tällä hetkellä toimivista kahdestatoista arviointi- ja kuntoutusyksiköstä eli lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitetuista toimipisteestä aiotaan karsia seitsemän. Jäljelle jäisivät yksiköt Poriin, Raumalle, Harjavaltaan, Kankaanpäähän ja Euraan.

Suunnitelman mukaan leikkuri osuu myös vanhusten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Tavoitteena on lakkauttaa useita toimipisteitä eri puolilta maakuntaa.

Lisäksi hyvinvointialue aikoo tiivistää rajulla kädellä terveyskeskusten vuodeosastoverkostoa. Vuodeosastot aiotaan keskittää Poriin ja Raumalle vuosien 2027–2028 aikana.

Kuvantamispalveluissa muutos koskee Säkylän ja Huittisten nykyisiä toimipisteitä. Säkylän kuvantamistoiminnot ovat siirtymässä Euran sote-keskukseen ja Huittisten palvelut Harjavallan sote-keskukseen.

Myöskään hyvinvointialueen valmistuskeittiöt ja välinehuolto eivät välty muutoksilta. Palveluverkkosuunnitelman mukaan molempien hajautettua nykyrakennetta aiotaan tiivistää. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan ja selvitykset valmistuvat vielä tämän vuoden aikana.

Karsitun palveluverkon tueksi digiä ja liikkuvia palveluita

Palveluverkkouudistuksen kannalta keskeinen elementti Satakunnassa on digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Hyvinvointialue on aiemmin kertonut, että sen tavoitteena perusterveydenhuollossa on hoitaa vähintään 70 prosenttia käynneistä digitaalisesti.

Ensi vuoden aikana tavoitteena on ottaa Satakunnassa käyttöön kokonaan uusi digialusta helpottamaan palvelujen käyttämistä.

Myös liikkuvat palvelut on tarkoitus tuoda mukaan korvaamaan terveyskeskusten lakkautuksia. Pilottialueeksi on valittu Pohjois-Satakunta, jossa liikkuvan hyvinvointibussin on tarkoitus aloittaa kiertäminen vielä ensi vuoden aikana. Bussin hankintapäätös on määrä tehdä syksyn aikana, ja sen toimitusaika on noin vuosi.

Hyvinvointibussi tarjoaisi sairaanhoitajan vastaanottopalvelun ja mahdollisuuden etäkonsultaatioon lääkärin ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaavanlainen liikkuva yksikkö on suunnitteilla myös laboratorion näytteenottoon ja suun terveydenhuollon toimintoihin. Molempien yksiköiden valmistelu on jo käynnissä.

Voit keskustella aiheesta 3. lokakuuta kello 23 asti.