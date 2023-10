”Kaikki surevat yhdessä tätä” – tällaisia tunteita Rasmus Takaluoman ruumiin todennäköinen löytyminen aiheutti Lapualla

Poliisi epäilee, että perjantaina Kauhavalta löytynyt ruumis on vuosi sitten kadonneen Rasmus Takaluoman. Lapualla suru on ollut jaettua ja pojan katoaminen on puhuttanut paljon.