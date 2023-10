”Hakkaamista, puremista, raapimista” – hoitajat kertovat, millaista väkivaltaa ovat työssään kokeneet

Tehyn maanantaina alkaneessa kampanjassa halutaan tuoda hoitajien kokema väkivalta näkyväksi. Potilaiden lisäksi omaisten ja saattajien uhkaava käytös on lisääntynyt.

Hätkähdyttävän iso joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia joutuu kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa työssään päivittäin.

Tehyn parin vuoden takaisin kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia vastaajista on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään.

Maanantaina alkaneessa Tehyn kampanjassa tämä halutaan tuoda näkyväksi sekä työpaikoilla että sosiaalisessa mediassa.

Erikoisin tempaus nähtiin Kemin ja Tampereen sairaaloiden edustalla, kun varhain maanantaiaamuna joukko hoitajia ilmestyi työpaikoilleen silmät mustiksi maalattuina.

– 20 prosenttia hoitajien kohtaamasta väkivallasta on omaisten tai saattajien tekemää, eikä ole edes syyntakeettomien kuten muistisairaiden tekemää, sanoo Sari Auvinen, joka toimii Tehyn pääluottamusmiehenä Mehiläinen Länsi-Pohjassa Kemissä.

Lokakuun toinen valikoitui tempauksen ajankohdaksi, koska se on YK:n julistama kansainvälinen väkivallattomuuden päivä.

– Hoitajien kohtaama väkivalta lisääntyy koko ajan. On sanallista ja fyysistä väkivaltaa ja joka päivä jonkinlaista väkivaltaa kohdataan meidän alalla, sanoo työsuojeluvaltuutettu Sanna Kulppi Länsi-Pohjan keskussairaalan aulassa. Hän on yksi tempaukseen Kemissä osallistuneista hoitajista.

Avaa kuvien katselu Sanna Kulpin mukaan niin fyysinen kuin sanallinenkin väkivalta on jatkuvasti lisääntynyt ja tempauksen tavoitteena on saada se ihmisten tietoon. Kuva: Laura Valta / Yle

Tehy ajaa lakimuutosta

Tampereella TAYSin pääsisäänkäynnillä sairaanhoitaja Virve Köppä on kollegoidensa kanssa myös maalannut silmänsä mustaksi, mutta viisi vuotta vuodeosastolla sairaanhoitajana työskennellyt Köppä on saanut ihan oikeitakin mustelmia työssään.

Kuinka monessa ammatissa joutuu sietämään tällaista? Virve Köppä

– On raavittu, syljetty, ajettu apuvälineellä kumoon, purtu, potkittu, lyöty, haukuttu, uhkailtu eli oikeastaan kaikki väkivallan muodot on käyty tässä viiden vuoden aikana läpi. Eihän se ulospäin näy, että väkivaltaa on jatkuvasti. Kuinka monessa ammatissa joutuu sietämään tällaista? Köppä kysyy.

Riittävän henkilöstön lisäksi Tehy ajaa muutoksia rikos- ja työturvallisuuslakeihin. Tehy vaatii, että virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen laajennettu soveltamisala ulotetaan kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin.

– En tiedä auttaisiko se, mutta nyt ihmiset saavat uhkailla ilman sanktioita, kun siihen ei ole mitään pykälää, jolla siihen voitaisiin puuttua, Virve Köppä sanoo.

Avaa kuvien katselu Ensihoitaja Henri Backmanilla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi lyömisestä ja puremisesta. Yksi laiton uhkaus päätyi jopa oikeuteen asti. Backman kokee, että on saanut tilanteisiin tukea työnantajalta. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Haluaisin, että näitä käsiteltäisiin törkeinä rikoksina. Me menemme auttamaan ihmisiä, emmekä ottamaan turpaan, sanoo Pirhan ensihoitopalveluiden ensihoitaja Henri Backman.

Backmanin mukaan yleinen pahoinvointi ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet viime vuosina ja sitä myöden mielenterveyden haasteet.

– Paljon on päihteisiin liittyvää uhkailua ja viikonloput ovat rankempia aikoja. Meilläkin on tiukennettu ohjausta, että milloin pidetään suojaliivejä päällä. Niiden käyttö on lisääntynyt.

Musta silmä symbolina

Musta silmä toimii symbolina kaikenlaiselle sote-alan työntekijöiden kohtaamalle väkivallalle ja häirinnälle, alasta ja väkivallan muodosta riippumatta, ja on osa laajempaa Tehyn Nyrkkisääntö-kampanjaa.

Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin sosiaali- ja terveysalan työpaikkaväkivaltaa, jotta ongelmaa aletaan ratkoa konkreettisilla toimenpiteillä sekä työpaikoilla että lainsäädännössä.

Yksi tärkeimmistä vaatimuksista poliittisille päättäjille on riittävän henkilöstön turvaaminen sote-alalle. Esimerkiksi viime vuosina paljon keskustelua herättänyt hoitajapula ja väestön kasvanut hoitotarve johtavat jatkuvasti vaaratilanteisiin työpaikoilla.

– Yksintyöskentely on yksi suurimpia väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Jos sote-alalle ei maassamme pystytä turvaamaan riittävästi henkilöstöä, tulee väkivalta ja sen uhka lisääntymään työpaikoilla merkittävästi, kertoo työpaikkaväkivaltaan perehtynyt Tehyn juristi Inka Lehtinen.

Hoitajien tempaus Kemissä ja Tampereella järjestettiin varhain maanantaiaamuna työvuorojen vaihdon yhteydessä niin, että potilastyö ei häiriintynyt.

EDIT 2.10.23 klo 12:55 : korjattu Henri Backmanin työnantaja Pirhan ensihoitopalveluiksi, oli aiemmin virheellisesti TAYS