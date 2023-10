Autosta tulee yhä enemmän tietokone – Oulun yliopisto aloittaa ohjelmistoyhteistyön eurooppalaisten autonvalmistajien kanssa

Autot voivat tulevaisuudessa keskustella liikenneinfran ja muiden autojen kanssa. Sitä ennen on kuitenkin kehitettävä ohjelmistoalusta, joka auttaa kiertämään yhteensopivuusongelmat. Video: Paulus Markkula / Yle

Eurooppalaiset autonvalmistajat eivät halua jäädä jälkeen kilpailussa muiden valmistajien kanssa. Tavoite on yhteinen ohjelmisto, softa, joka yhdistää autot toisiinsa ja ympäröivään maailmaan.

Tulevaisuuden auto on vielä nykyistäkin enemmän tietokone, joka kommunikoi toisten autojen ja ympäristönsä kanssa ja auttaa kuljettajaa toimimaan turvallisemmin ja tehokkaammin.

Jotta kaikki tämä olisi mahdollista tarvitaan ohjelmistoympäristö, joka toimii yhteisesti sovituilla rajapinnoilla ja yhdistää autot toisiinsa. Muuten kaikki voi tyssätä yhteensopivuusongelmiin. Puhutaan ohjelmallisesti määritellystä ajoneuvosta, sanoo Oulun yliopiston apulaisprofessori Ella Peltonen.

– Tulevaisuuden auto kysyy päivityksiä, juttelee, näyttää tietoa, helpottaa ajamista. Se kommunikoi muiden autojen, säätutkien sekä liikenteen ohjausjärjestelmien kuten liikennevalojen kanssa, antaa parempia neuvoja ajoreiteistä, hälytyksistä, onnettomuuksista ja soittaa hätäpuhelut automaattisesti, luettelee Peltonen.

Yhteisen eurooppalaisen ohjelmiston rakentamiseksi Oulun yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen merkittävien eurooppalaisten autonvalmistajien ja autoalan ohjelmistoyritysten kanssa.

Miljoonien eurojen rahoituksesta osa tulee Euroopan unionilta. Käytännön projektit softan parissa yliopisto aloittaa vuoden 2024 aikana.

Jos kaikki sujuu odotetun mukaan, voisi uusi tulevaisuuden auto avoimen lähdekoodin ohjelmistoineen olla käytössä vuonna 2030.

Valtava urakka

Kyse on yhteisen eurooppalaisen softan rakentamisesta, eikä pelkästään sen.

Professori Tero Päivärinnan mukaan kyse on yhteentoimivuusrajapinnoista ja -määrityksistä, joilla eri toimijat saavat tuotettua omia palvelujaan, jotka toimivat automaattisesti yhteen jo toimivien ohjelmistojen ja autojen kanssa.

Tällä hetkellä eri autovalmistajien käyttämät ohjelmistot eivät välttämättä keskustele keskenään.

– Haaste on aivan valtava. Tällä hetkellä uudessa henkilöautossa on satoja miljoonia rivejä koodia. Tiedon kulkemiseksi standardisointi ja rajapintojen määrittely on olennaista, jotta autot saadaan keskustelemaan ympäristön ja toistensa kanssa.

Päivärinnan mukaan digitaalinen yhteensopivuus eri järjestelmien välillä on lähtökohta.

Avaa kuvien katselu Uusissa autoissa koodia on valtavia määriä. Tällä hetkellä ohjelmistot eivät välttämättä keskustele keskenään. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Digiboksi auton kojelaudalle

Haasteita kehittämisessä on monta. Yksi on autokannan ikä: EU:n keskiarvo henkilöautoille on lähes 12 vuotta, Suomessa vielä rahtusen korkeampi. Miten niin vanha auto saadaan ”keskustelemaan” viimeisen päälle uuden ajoneuvon ja sen pitkälle kehitetyn ohjelmiston kanssa?

Apulaisprofessori Ella Peltonen pohtii nykyautoihin digiboksin tapaista laitetta.

– Hiukan samaan tapaan kuin televisiot siirtyivät digitaalisiin lähetyksiin, aluksi data liikkuisi digitaalisesti boksin avulla, kertoo Peltonen.

Autonvalmistajien mukaan uuden auton iäksi kaavaillaan noin 20 vuotta. Tämä tuo taas lisää haastetta, koska ohjelmiston tulee olla päivitettävissä ainakin tuon ajan.

– Kellä on enää vuonna 2000-luvun alkuvuosien aikoina hankittuja tietokoneita? Peltonen vertaa.

Auton fyysisestä turvallisuuden ohella haastetta tuo myös tietoturva ja kyberturvallisuudestakin on huolehdittava.

– Tällä hetkellä autoissa sovellusten eli applikaatioiden määrä on pieni. Ohjausta helpottavia ja viihdejärjestelmiä autoissa jo on, mutta kännykän tapaan tehtyä applikaatiokehitystä ei ole, ja tähän me keskitymme, kertoo Peltonen.

Eurooppalaisille autonvalmistajille suurin hyöty on se, että ne pysyvät mukana kilpailussa Euroopan ulkopuolelta tulevia autonvalmistajia vastaan.