Irma Roitto, 88, asuu keskellä metsää syrjässä muista – kunta puuttui vanhuksen yksinäisyyteen nerokkaalla tavalla

Pyhtään kunta on osana uutta toimintaa, jossa eläkeläiset ja vanhukset saatetaan yhteen. Toiminnan tarkoitus on vähentää vanhusten yksinäisyyttä ja työllistää eläkeläisiä.

Pyhtään kaupungissa on aloitettu uusi kokeiluhanke, jossa eläkeläisiä työllistetään seuralaisiksi vanhuksille. Kokeilu on osa palveluyritys Seurana oy:n Onnellinen vanhuus -toimintaa, joka pyrkii vähentämään vanhusten kokemaa yksinäisyyttä.

Pyhtään kunta ostaa Seurana oy:n palveluita seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi, jonka aikana ystävätoimintaa kokeillaan.

Yksi kokeiluun osallistuvista vanhuksista on 88-vuotias Irma Roitto. Roitto on ikääntymisen myötä kokenut itsensä yhä useammin yksinäiseksi, sillä ystäviä ei juuri ole. Kotona Purolassa syrjäisellä metsäseudulla ei ole kovin paljon aktiviteetteja ikäihmiselle.

– Jos en keksi muuta, niin lähden kävelylle. Kylällä on eräs nainen jolla on ihana villakoira. Meillä on koiran kanssa ystävyyssuhde, ja käyn joka aamu tervehtimässä häntä.

Avaa kuvien katselu Irma Roitto on saanut uuden kokeilun myötä ystäväkseen Birgitta Haataisen. Kuva: Maija Tuunila

Koiraystävän tervehtiminen kerryttää Roitolle noin 2,5 kilometrin päivälenkin. Nyt Roitto on kuitenkin saanut uuden ystävän, Birgitta Haataisen.

Haatainen lähti mukaan Seurana oy:n ystävätoimintaan, koska tietää, millaista vanhusten yksinäisyys voi olla. Haataisen oma isä oli monta vuotta vanhainkodissa, jossa hänellä ei ollut omantasoista keskustelukumppania.

Avaa kuvien katselu Pyhtään kunta on ostanut Seurana oy:ltä seuralaispalvelua seuraavan kolmen kuukauden ajaksi. Kuvassa seuratyöntekijät Marja Hintsanen ja Birgitta Haatainen. Kuva: Maija Tuunila

Myös toinen seuratyöntekijä Marja Hintsanen lähti mukaan, koska hän haluaa viettää eläkepäiviään olemalla avuksi muille.

– Korona opetti minulle sen, mitä on olla yksin neljän seinän sisällä rajoitetuissa olosuhteissa. Sen jälkeen otin yhteyttä Seurana-yritykseen, ja nyt ollaan tässä.

Toimintaa jo 200 paikkakunnalla

Irma Roiton ja Birgitta Haataisen ystävystyminen ei ole ainut laatuaan. Pyhtäällä ystäväpareja on yhteensä viisi, ja Seurana oy:n toimitusjohtaja Mirka Saarisen mukaan seurapalveluun on palkattu jo 350 eläkeläistä ympäri Suomea.

– Toimimme nyt jo yli 200 paikkakunnalla Suomessa, eli tarvetta on. Tavoitteena on saada kotona asuvia senioreita voimaan paremmin ja tarjota työmahdollisuuksia eläkeläisille, joita on monessa kunnassa paljon.

Avaa kuvien katselu Seurana oy:n toimitusjohtaja Mirka Saarinen kertoo saaneensa idean seuralaispalvelulle, kun hänen oma pappansa koki yksinäisyyttä ollessaan vanhainkodissa. Kuva: Maija Tuunila

Saarisen mukaan ystävätoiminta voi näyttää monenlaiselta. Eläkeläinen ja vanhus voivat esimerkiksi käydä kaupassa, ulkoilla, leipoa ja rupatella yhdessä. Seuralaisen kanssa oleminen antaa mahdollisuuden niin mielen, kuin kehon vetreyttämiselle.

– Yhteistyökumppanimme tekee sekä eläkeläisillemme että vanhuksillemme tasapaino- ja kaatumisriskimittauksia. Mittauksista eläkeläiset ja vanhukset saavat tietoa riskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä esimerkiksi tuolijumppaohjeiden avulla, joita ystäväparit voivat tehdä yhdessä, Saarinen kertoo.

Läsnäoloa ja tutustumista

Yhteisen tekemisen lisäksi myös läsnäolo ja tutustuminen ovat tärkeitä. Seuralaistyöntekijä Maria Hintsan mielestä on olennaista lähestyä ystävätoimintaa vanhuksen omien kokemusten kautta.

– Haluan herätellä ideoita aktiviteeteille vanhusten omasta historiasta. Kuulisin heiltä, mitä he haluaisivat meidän tekevän yhdessä sen sijaan, että minä vaan sanoisin.

Myös Saarinen korostaa toiminnassa ystävälähtöisen asenteen merkityksen.

– Vanhusten hoito ei ole vain laitoshoitoa ja lääkintää. Tällä ystävätoiminnalla voi olla suuremmat vaikutukset vanhusten yksinäisyyteen, kuin mitä osaamme vielä edes kuvitella.