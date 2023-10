Tämä muutos koskee lähes joka toista suomalaista – älä hävitä asuntosi tärkeää paperia ennen kuin olet vienyt sen Maanmittauslaitokselle

Taloyhtiöillä alkaa olla jo kiire tärkeiden tietojen siirtämisessä Maanmittauslaitokselle (MML). Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen sähköiseen järjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä.

Osakekirjojen sähköistäminen koskee esimerkiksi kerrostaloasunnon omistajaa, mutta omakotitalon omistajaa uudistus ei koske.

Uudemmat taloyhtiöt ovat jo sähköisinä huoneistotietojärjestelmässä, koska uusi laki tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Nyt kaikkien muidenkin tiedot pitää siirtää samaan järjestelmään. Vuoden 2024 alusta siirto muuttuu taloyhtiöille maksulliseksi.

Avaa kuvien katselu Syyskuun loppuun mennessä reilu puolet taloyhtiöistä oli siirtänyt osakeluettelot sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Suomessa on MML:n arvion mukaan noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,8 miljoonaa asunto- tai autopaikkaosaketta, jotka muutetaan sähköisiksi.

– Olemme laskeneet, että Suomessa on noin 2,5 miljoonaa osakkeenomistajaa, eli asia koskee lähes joka toista suomalaista, sanoo MML:n huoneistoasioista vastaava johtaja Janne Murtoniemi.

Sähköistämisessä kaksi vaihetta

Osakekirjojen sähköistämisessä on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa taloyhtiöt siirtävät osakeluettelot Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistojärjestelmään. Se on siis käynnissä nyt.

Siirron voi tehdä isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, joka on valtuutettu tekemään siirto. Siirrosta pitää ilmoittaa osakkaille.

Maanmittauslaitos ei tarkasta siirrettyjä tietoja, vaan tiedot siirtyvät sellaisinaan huoneistotietojärjestelmään. Syyskuun loppuun mennessä reilu puolet taloyhtiöistä oli siirtänyt osakeluettelot.

Avaa kuvien katselu Jaana Utunen vastaanottaa osakekirjoja Lappeenrannan toimipisteessä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ensi vuoden alusta osakeluettelon siirrot muuttuvat maksullisiksi.

– Summa on kuitenkin taloyhtiöille kohtuullinen, sillä sen tarkoitus on kattaa vain MML:lle aiheutuneet kulut, sanoo Janne Murtoniemi.

Asunnonomistaja, toimi näin Kun olet saanut taloyhtiöltäsi tiedon luettelon siirrosta, on sinun aikasi toimia. Toimita paperinen osakekirja Maanmittauslaitokselle sähköistettäväksi. Tähän on varattu aikaa 10 vuotta. Asialla ei ole kiire, ellet ole myymässä huoneistoa. Paperinen osakekirja toimitetaan lähimpään Maanmittauslaitoksen toimistoon suoraan tai postitse. Sähköistäminen maksaa tällä hetkellä 63 euroa. Tehtävän voi jättää myös pankin hoidettavaksi. Tällöin osakekirjan sähköistäminen maksaa useita satoja euroja. Jos osakekirja on pankissa, kiirettä ei ole. Maanmittauslaitoksen Janne Murtoniemen mukaan juuri nyt suunnitellaan sitä, että pankit siirtäisivät osakekirjat itse.

Toisessa vaiheessa on omistajan vuoro

Sähköistämisen toisessa vaiheessa osakekirjan omistaja, eli usein asunnon asukas, toimittaa omat paperinsa MML:lle. Paperinen osakekirja muuttuu arvottomaksi vasta sen jälkeen, kun MML on siirtänyt tiedot sähköiseen järjestelmään. Sähköistämisen jälkeen vain MML saa mitätöidä ja tuhota paperisen osakekirjan.

– Helposti saattaa ajatella, että osakekirja on turha, kun taloyhtiö on hoitanut osakeluettelon Maanmittauslaitokselle. Se on turha vasta sen jälkeen, kun se on ensin toimitettu meille, korostaa Janne Murtoniemi.

Kadonneen osakekirjan kuolettamista täytyy hakea käräjäoikeudelta.

– Sen jälkeen me voimme mitätöidä sen ja muuttaa osakekirjan sähköiseksi.

Avaa kuvien katselu Osakkeenomistajalla on kymmenen vuotta aikaa toimittaa paperinen osakekirja sähköistettäväksi. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Maanmittauslaitoksella osakekirjaan lyödään leima, joka tekee osakekirjan mitättömäksi. Jos osakekirjan haluaa muistoksi, se pitää ilmoittaa sähköistämislomaketta täyttäessä.

– Varsinkin vanhoissa taloyhtiöissä asuntojen osakekirjoja on pyydetty takaisin muistoksi, kertoo Janne Murtoniemi.

Sähköinen järjestelmä on turvallinen pitää ja käyttää.

– Se, että omistus on viranomaisen palvelussa sähköisessä muodossa, on huomattavasti turvallisempi kuin piirongin laatikko.