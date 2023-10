Kouvolan kaupunki sai perintönä melkein kolme miljoonaa euroa pienen taajaman vanhuksille

Kaupungingeodeetti on valmistellut kartan, josta näkyy Myllykosken rajat tarkasti.

Kouvolan kaupunki on saanut lähes kolmen miljoonan euron perinnön. Perinnön ehtona on, että varat pitää käyttää nimenomaan myllykoskelaisten vanhusten hyväksi. Vanhassa tehdastaajamassa asuu noin 6 000 ihmistä.

– Uskoisin, että tällä summalla saa paljon hyvää aikaiseksi Myllykosken alueella, sanoo kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva.

Aivan heti toiminta vanhusten hyväksi ei ala, sillä valtuuston on ensin päätettävä säätiön perustamisesta. Sen jälkeen sille valitaan hallitus.

Kaupunginlakimiehen Päivi Sandåksen mukaan noin 15 vuoden sisällä ei ole kaupungille tullut yhtä huomattavaa summaa testamentilla.

Tavoitteena tukea kotona asumista, mutta myös järjestää vaikka juhlia

Kaupunki on nyt perustamassa säätiön hoitamaan varoja. Myllykosken vanhustensäätiön toimintasuunnitelmassa määritellään, että alaikäraja vanhukselle on vanhuseläkkeen raja eli 63 vuotta. Kaupungingeodeetti puolestaan on valmistellut kartan, josta näkyy Myllykosken rajat.

Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Säätiö myöntäisi avustuksia vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen, muttei lakisääteisiin palveluihin, joita tuottavat kaupunki ja hyvinvointialue. Säätiö voisi myös järjestää juhlia, kokouksia ja valistustilaisuuksia, tai järjestää ja tukea vanhusten ja ikäihmisten virkistys- ja kerhotoimintaa.

Vanhustensäätiön tehtävänä olisi myös seurata ikäihmisten tarpeiden toteutumista kaupungissa ja etenkin Myllykoskella. Tarvittaessa säätiö tekisi esityksiä kaupungille tai hyvinvointialueelle vanhusten palvelujen korjaamiseksi tai kehittämiseksi.

– Säätiö haluaa korostaa kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistamisen tärkeyttä sekä omaisten ja omaishoitajien huomioimista hyvinvointialueen ja kaupungin palveluita kehitettäessä, todetaan toimintasuunnitelmassa.

Pomojen palkkoihin menisi vajaat 10 000 euroa vuodessa

Säätiö kartoittaa ensimmäisinä vuosina sitä, mihin toimiin säätiö ryhtyy. Samalla määritellään myös avustusten hakuajat ja jakopäivät.

Säätiön toimintaa johtaisi 3–5 hengen hallitus, jonka valitsee Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaosto. Säätiölle voidaan valita osa-aikainen toimitusjohtaja. Koko johtajiston palkkaan ja palkkioihin menisi taloussuunnitelman mukaan vuodessa noin 9 500 euroa.

