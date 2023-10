Suonenjoen mansikka on nyt nimisuojattu tuote

Kaikkiaan 14 suomalaisella tuotteella on EU:n myöntämä nimisuoja. Maantieteellisellä merkinnällä on suojattu aiemmin muun muassa Kainuun rönttönen ja Puruveden muikku.

Suonenjoen mansikka on saanut nimisuojan Euroopan Unionin komission hyväksyttyä Suonenjoen mansikka -nimen rekisteröinnin. Nimisuojaa haki Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys.

Ruokaviraston mukaan Suonenjoen mansikka -nimen suojaus perustuu Suonenjoen seudun viljelijöiden tuottaman mansikan maineeseen. Mansikalla on pitkät viljelyperinteet Suonenjoella. Suonenjoki tunnetaan nimenomaan mansikasta, ja kaupallinen mansikanviljely Suomessa on lähtöisin Suonenjoelta.

– Tämä on iso asia. Nyt on tunnustettu, että Suonenjoen mansikka on erityinen ja ainutlaatuinen tuote, sanoo toiminnanjohtaja Raisa Haavikko Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksestä.

Haavikon mukaan hakemus laitettiin vireille vuonna 2016.

Suonenjoen mansikka sai suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM). Vastaavanlainen merkintä on myönnetty Suomessa aiemmin Kainuun rönttöselle, Puruveden muikulle ja Aito saunapalvikinkulle.

Viljelty Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella

Kaikkiaan suomalaisia nimisuojatuotteita on 14. Niitä ovat esimerkiksi aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi nimetyt sahti, kalakukko ja karjalanpiirakka. Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä yhteensä noin 3 500 nimitystä.

Ruokaviraston mukaan Suonenjoen mansikka -nimitystä käytetään puutarhamansikasta, jota viljellään Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella. Nimisuoja-alueeseen kuuluvat Suonenjoen kunnan lisäksi Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Karttula, joka on nykyisin osa Kuopiota.

Suonenjoen mansikka on kokonaan punainen, mehevä ja suutuntumaltaan pehmeän samettinen. Maultaan mansikka on makea ja aromikas. Mansikoiden makeus vaihtelee lajikkeesta ja kasvuolosuhteista riippuen.

