Annan esikoinen jäi synnytyksessä jumiin eikä hengittänyt – trauman käsittely muutti kaiken, ja nyt hän on kahden lapsen onnellinen äiti

Anna Sohlbergille puolisoineen tuli kiire Helsingin Naistenklinikalle maaliskuun puolivälissä, kun perheen toisen lapsen synnytys alkoi.

– Sanoin miehelleni parkkipaikalla, että jos osasto on täynnä, synnytän vaikka tuulikaapissa. Niin helsinkiläinen olen, että muualle en lähde!

Sohlbergit osuivat paikalle kiireettömään aikaan ja saivat koko sairaalassaolonsa ajaksi käyttöönsä perhehuoneen. Kuopus tuli maailmaan huomattavasti esikoista vauhdikkaammin, kahdeksassa tunnissa.

Neljä vuotta aikaisemmin syntynyt esikoinen teki tuloaan 27 tuntia ja saapui lopulta maailmaan äidin ja yhteensä viiden kätilön ja lääkärin urakoinnin tuloksena, mutta elottomana.

Esikoisen synnytys aiheutti Anna Sohlbergille syvät traumat. Hän kertoi kokemuksistaan Ylelle vuosi sitten.

Poika kiidätettiin teho-osastolle, selvisi, ja on nyt neljävuotias isoveli.

Anna Sohlberg korostaa, että synnytysosaston henkilökunnassa tai esimerkiksi tiloissa ei ollut mitään vikaa, perheelle kävi vain huono tuuri ensisynnytyksessä. Sekä vauva että äiti kuitenkin selvisivät koettelemuksesta. Video: Paula Tiainen.

Sohlbergille on kuitenkin aina ollut selvää, että hän haluaa kaksi lasta ja näin siis myös lopulta kävi. Hän sai esikoisen synnyttämisen aiheuttamat traumat käsiteltyä terapiassa ja kuopusta odottaessaan lähetteen pelkopolille, josta sai myös ison avun.

Toista synnytystään Sohlberg kuvailee ihanaksi kokemukseksi.

– Se oli aivan erilainen kuin ensimmäinen, paljon nopeampi, jotenkin tiesin miten asiat etenevät, pystyin varautumaan ja kysymään oikeat kysymykset etukäteen, oli paljon luottavaisempi olo koko prosessiin.

Kuopus on juuri ollut puolivuotisneuvolassa ja kehittyy vauhdilla.

– Hän tekee jo kahdeksan kuukauden ikäisten vauvojen juttuja, yrittää kontata ja nousta istumaan, Sohlberg kuvailee.

Huono synnytyskokemus rajaa lapsilukua

Anna Sohlbergin läpikäymän kaltaisella kielteisellä synnytyskokemuksella on useita syntyvyyteen vaikuttavia kielteisiä seurauksia, todetaan esimerkiksi juuri Helsingin yliopistossa julkaistussa Johanna Joensuun (FM) väitöskirjassa ja useissa muissa tutkimuksissa.

Väestöliiton vuonna 2022 julkaiseman perhebarometrin mukaan 26 prosenttia naisista ja 19 prosenttia miehistä kertoo lastensaamisen esteeksi aiemmat kokemukset perheen raskauksista tai synnytyspelot.

– Ilmiö on äärimmäisen selvä. Synnytyskokemus voi joskus olla niin hirveä, että ihmiset eivät uskalla altistaa itseään samaan tilanteeseen enää uudestaan, sosiologian dosentti Kaisa Kuurne toteaa.

Kielteinen synnytyskokemus saattaa siis rajoittaa perheiden lapsilukua, tai ainakin kasvattaa sisarusten ikäeroa vanhempien empiessä jatkoa.

Sekään ei ole aivan ongelmatonta, lääketieteen tuotantotalouden alalta syyskuussa väitellyt Joensuu toteaa.

– Toisen lapsen yrittämisen viivyttäminen tuo haasteita myös hedelmällisyyden näkökulmasta, sillä yli puolet ensisynnyttäjistä on yli 30-vuotiaita,

Anna Sohlberg pelkäsi erityisesti sektion mahdollisuutta toisen raskauden aikana. Pelkopoliklinikalla hän kuitenkin vakuuttui saavansa tarvittaessa rauhoittavan lääkityksen, jos näin kävisi.

Samalta poliklinikalta löytyi vastaus myös useisiin muihin Sohlbergin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Neuvolassa Sohlbergillä oli koko ajan sama hoitaja kuin ensiraskaudessa, sekin helpotti odotusaikaa.

– Asiasta joka suuntaan puhuminen on auttanut myös paljon, hän sanoo ja naurahtaa.

Esimerkiksi HUS Helsingin yliopistollinen sairaala rohkaisee odottavia äitejä ottamaan pelkonsa ja mahdolliset traumaattiset kokemuksensa rohkeasti esille neuvolassa.

Hyvin hoidetun synnytyspelon jälkeen mieli on rauhallisempi raskauden aikana ja synnytyskokemus parempi synnytystavasta riippumatta, HUS tiedottaa.

Tekninen osaaminen on jo korkealla tasolla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2020 julkaiseman aineiston mukaan 31 prosenttia ensisynnyttäjistä ilmoittaa, että synnytys sujui huonommin kuin odotti ja uudelleen synnyttävistä 15 prosenttia.

– Toki ensimmäinen synnytys on yleensä kaikkein vaikein. Se voi nuorella ihmisellä olla myös ensimmäinen kokemus, joka horjuttaa oloa siitä, että asioita voi hallita ja suunnitella, Kaisa Kuurne arvioi.

Hän johtaa Koneen säätiön rahoittamaa Kamppailu synnytyksestä -tutkimushanketta ja kiertää kouluttamassa synnytysosastojen henkilökuntaa ympäri Suomen. Kuurne on ilokseen huomannut, että mielenkiinto synnytyskokemusten kehittämiseen on kasvanut viime vuosina aivan uusiin mittasuhteisiin.

– Kyllä ammattilaiset puhuvat synnytyskokemuksista nyt ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Suomessa on valtavan hieno tekninen osaaminen ja äiti- ja lapsikuolleisuus on siksi hyvin vähäistä. Tälle pohjalle on todella varaa kehittää myös sitä humaania hoitoa ja panostaa esimerkiksi turvallisuudentunteen luomiseen, Kuurne painottaa.

Sohlbergien perheen lapsiluku on nyt täynnä. "Enempää ei tähän kotiin mahdu. Haluan, että molemmilla pojilla on omat huoneet", kahden lapsen äiti linjaa.

Ensimmäinen, vaikea synnytys sai Sohlbergin kyseenalaistamaan koko äidin roolinsa.

– Esikoisen kohdalla mietin paljon, että onko minua tarkoitettu äidiksi, kun kaikki tuntui olevan niin vaikeaa. Tämän toisen lapsen kohdalla hyvä synnytyskokemus auttoi luomaan alusta alkaen vahvemman yhteyden lapseen.

Myös Kaisa Kuurnen johtamaan tutkimushankkeeseen kertyneestä aineistosta on selvästi havaittavissa synnytyskokemuksen ja äitiyden välinen side. Hyvä ja riittävän turvallinen synnytyskokemus ikään kuin valaisee äitiyden ja vauva-ajan, Kuurne kuvailee.

Toisen lapsen syntymä on tutkimusaineiston mukaan varsin usein myös ensimmäisen jättämiä jälkiä korjaava kokemus.

Kahden pikkulapsen äidin elämää Anna Sohlberg luonnehtii kolmella sanalla.

– Olo on kiireinen, väsynyt ja onnellinen. Esikoinen ottaa kontaktia tähän puolivuotiaaseen, he leikkivät yhdessä ja heillä on selkeä yhteys toisiinsa. Pienempi ottaa mallia, ja isoveli on tosi ylpeä siitä, miten hän opettaa vaikka hampaidenpesua ja syömistä. Sitä on ihana katsoa.

Kaisa Kuurne on Koneen säätiön rahoittaman, vuoteen 2025 saakka jatkuvan Kamppailu synnytyksestä -tutkimushankkeen johtaja. Hän on ollut mukana myös Johanna Joensuun lääketieteellisen väitöskirjan seurantaryhmässä.

