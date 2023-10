Joku väärensi satoja hygieniapasseja ja työturvallisuuskortteja – osa käytössä edelleen, epäilee poliisi

Helsingin poliisin mukaan epäillyn menettely on poikkeuksellisen moitittavaa, koska väärennettyjä tuotteita on myyty uusille maahanmuuttajille.

Suomeen saapuneille henkilöille on myyty satoja väärennettyjä hygieniapasseja ja työturvallisuuskortteja, epäilee Helsingin poliisi.

Poliisi sai tiedon väärennysepäilystä vuonna 2019. Epäilty oli saman vuoden alussa lähettänyt väärennettyjen hygieniapassien valmistamista koskevan tarjouspyynön kiinalaiselle painoalan yritykselle.

Kyseinen yritys puolestaan välitti tarjouspyynnön suomalaiselle painoalan yritykselle, jota Ruokavirasto käyttää hygieniapassien sopimustoimittajana.

Suomalaisyritys epäili, ettei tiedustelussa ole kyse luvallisesta toiminnasta. Se ilmoitti asiasta Ruokavirastolle, joka puolestaan otti yhteyttä poliisiin.

Poliisi otti tarjouspyynnön lähettäjän kiinni ja suoritti laite-etsinnän hänen puhelimeensa ja tietokoneeseensa.

Selvisi, että epäilty oli jo vuonna 2018 onnistunut tilaamaan väärennettyjä hygieniapasseja ja työturvallisuuskortteja painoalan yrityksistä, jotka toimivat Puolassa ja Unkarissa.

Satoja asiakkaita

Poliisin mukaan epäilty ehti tehtailla väärennettyjä kortteja yli vuoden ajan. Asiakkaita epäillyllä oli vähintään satoja.

Väärennetyiksi epäillyissä hygieniapasseissa lukee, että ne ovat voimassa toistaiseksi. Siksi kortteja on poliisin mukaan todennäköisesti edelleen käytössä.

Kaikkien väärennetyiksi epäiltyjen hygieniapassien ja työturvallisuuskorttien henkilöllisyys ei selvinnyt poliisin tutkinnassa.

– Menettelyä on pidettävä poikkeuksellisen moitittavana, koska väärennettyjä tuotteita on myyty nimenomaan uusille maahanmuuttajille. Heillä on tarve saada asianmukaista tietoa suomalaisen elintarvikealan ja työturvallisuuden sääntelystä, sanoo tutkinnanjohtaja Harri Saaristola poliisin tiedotteessa.

Epäilty järjesti tekaistun ja rekisteröimättömän Marbon Oy -nimisen yrityksen nimissä uusille maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia, joihin hän oli tilannut oikeita kouluttajia. Heillä ei ollut tietoa siitä, että tilaisuuden järjestäjä aikoi myydä väärennettyjä tuotteita.

Epäilty myi kortteja, vaikka ostaja ei olisi osallistunut koulutukseen tai menestynyt kokeissa.

Oman hygieniapassin tai työturvallisuuskortin aitouden voi varmistaa sarjanumeroiden avulla. Väärennettyjen passien ja korttien sarjanumerot voi tarkistaa poliisin tiedotteen lopusta löytyvän linkin kautta.

Helsingin poliisi on siirtänyt tapauksen syyteharkintaan. Henkilöä epäillään törkeistä väärennyksistä, virkavallan anastuksesta ja tavaramerkkirikkomuksesta