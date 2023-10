– No toivon, että näillä luennoilla on jonkinlainen merkitys jokaisen henkilökohtaisella kehitysmatkalla. Saattaa aiheuttaa jonkinlaista ajatusmyllerrystä. Niin se on minullakin mennyt. Olen ollut kuulemassa jossain jotain, joku on saanut jonkun pienen siemenen istutettua tuonne mieleen ja sitä on alkanut pohtimaan, löytämään keinoja jatkokehittelyyn.