Miten syntyvät kirjat, joita kaikkien on helppo lukea – tänään vietetään selkeän kielen päivää

Tietokirjailija ja erityisopettaja Pertti Rajala on kirjoittanut noin sata selkokielistä teosta.

Suomessa selkokieltä tarvitsee yhtä moni ihminen kuin Helsingissä on asukkaita. Kun tavallinen teksti on liian vaikeaa, selkokieli auttaa.

Virkakieli on vaikeaa kenelle tahansa meistä, mutta entä jos sanomalehden, romaanin tai tietokirjan lukeminen ei onnistu? Mitä jos uutisten kieli tuntuu vieraalta?

Kirjoitettu teksti on monelle ihmiselle vaikeaa ymmärtää.

Lapsi opettelee lukemaan, muistisairas yrittää vielä osata sen, minkä ennen osasi. Erilaiset kielelliset vaikeudet haittaavat ymmärtämistä. Lukihäiriö, dementiat, keskittymiskyvyn häiriöt tai kehitysvamma voivat tehdä kielestä vaikeaa ymmärtää.

Paksu kirja ja vaikeat sanat ovat hankalia kaikille, jotka osaavat vasta vain vähän suomea.

Vastaus on selkokieli. Se on kielen muoto, jossa sisältö, sanasto ja rakenne ovat helpompia kuin yleiskieli tai selkeä yleiskieli. Selkokieli onkin suunnattu kaikille, joiden on vaikea lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Tämänhetkisen arvion mukaan Suomessa noin 650 000–750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä. Se on suunnilleen sama määrä kuin Helsingissä on asukkaita. Väki ikääntyy ja maahan muutetaan yhä enemmän. Siksi yhä suurempi määrä ihmisiä tarvitsee selkokieltä.

Tiedot koulumaailmasta kertovat, että nuorten lukutaito heikentyy koko ajan. Siksi selkokieli on myös nuorten asia. Selkokielellä onkin paljon kirjoja nuorille. Uuden hallituksen ohjelmassa lukee, että lasten ja nuorten lukutaitoa vahvistetaan.

Hallitus ottaa kantaa myös selkokieleen. Hallitusohjelmassa lukee, että hallitus kiinnittää huomiota palveluiden selkokielisyyteen.

Selkokeskus tekee arvioi selkokielen tarpeen viiden vuoden välein. Selkokeskus on asiantuntijakeskus, joka edistää selkokielen käyttöä ja kehittää selkokieltä.

Avaa kuvien katselu Myös Kalevalasta on nykyisin olemassa selkokielinen versio, selko-Kalevala. Kuvassa näkyy Kalevalan alkulauseet vanhassa kirjassa. Kuva: Yle

Selkokirja on kirjallisuutta

Suomessa selkokielellä voi lukea monenlaista kirjallisuutta. Helsingin kirjastojen verkkosivu helmet.fi kertoo tästä tarkemmin:

”Selkokirjoja julkaistaan vuodessa 20–30.

Osa selkokirjoista on kirjoitettu suoraan selkosuomeksi.

Osa on mukautettu yleiskielestä selkokieleen.

Kun kirja mukautetaan eli käännetään selkokielelle,

sanavalinnat voivat muuttua mutta tekstin tunnelma pysyy samana.

Esimerkiksi vanhanaikaisia sanoja ei käytetä.

Selkokielinen kirja näyttää erilaiselta kuin yleiskielinen kirja.

Selkokirjassa rivit ovat lyhyempiä, ja yhdellä rivillä on vain yksi ajatus.”

Yllä oleva teksti on samalla esimerkki siitä, miltä selkokieli näyttää. Näkymä on hyvin samanlainen kuin painetun sanomalehden teksti, jossa on palstat.

Koirat, Pertti Rajala ja Kalevala

Kaikenlainen kirjallisuus on mahdollista myös selkokielellä. Romaanit, novellit, runot, tietokirjat, lehtitekstit ja uutiskieli taipuvat selkosuomelle. Erityisen suosittuja ovat selkokieliset nuortenkirjat.

Monet varmasti ajattelevat, että ihan mitä tahansa teosta ei voi mukauttaa. Kysytään Pertti Rajalalta. Hän on tietokirjailija ja kehitysvammaisten erityisopettaja. Hän toimi Satakunnan maakuntajohtajana eläkkeelle jäämiseen saakka.

Rajala on kirjoittanut noin sata selkokielistä teosta. Ne käsittelevät erityisesti historiaa. Osan kirjoista Rajala on kirjoittanut suoraan selkokielelle, osan hän on mukauttanut alkuperäisestä tekstistä.

Ei kai sentään Suomen kansalliseepos Kalevalaa? Elias Lönnrot kokosi Kalevalan 1800-luvulla kansanrunoudesta. Eepos on monille kouluajan kauhistus, monille ikuinen inspiraation lähde. Se on myös tarinoiden aarreaitta. Jokainen sukupolvi tekee siitä oman tulkinnan tai vaikka teatteriversion.

Kalevala on suomalaisille niin tärkeä teos, ettei Pertti Rajalakaan sitä noin vain mukauttanut. Selkoversioon tarvittiin aikaa, sattumia - ja koiria:

Pertti Rajala kertoo, että lopulta selko-Kalevala on saanut monet lukijat tarttumaan alkuperäiseen Kalevalaan. Näin käy usein muidenkin kirjojen kanssa. Selkokirja on portti kieleen ja sitä kautta millaiseen kirjallisuuteen tahansa.

Pyhiä tekstejä selkokielellä

Avaa kuvien katselu Raamatustakin on olemassa Selkoraamattu. Raamatun käännöksistä on kiistelty, mutta selkokielinen versio ei herättänyt hengellisiä kiistoja. Kuva: MET/ Wikimedia Commons

Toinen kirjallinen järkäle on Raamattu. Miten voi mukauttaa tekstiä, joka on monelle pyhä? Raamatusta on jo monta käännöstä, ja aina niistäkin on kiistelty.

Pertti Rajala mukautti aiemmin Raamatusta evankeliumeja, tarinoita Jeesuksesta, sitten Vanhaa testamenttia. Lopulta hän otti pelottavan haasteen vastaan, ja niin syntyi Selkoraamattu.

Selkokirjailija ja -mukauttaja Pertti Rajala

Selkokielinen Raamattu alkaa näin:

Aikojen alussa, kauan sitten

ei ollut mitään.

Kaikkialla oli tyhjää,

kaikkialla oli pimeää.

Kuitenkin Jumala oli olemassa.

Jumala aloitti maailman luomisen.

Ensin Jumala poisti pimeyden ja

loi valkeuden.

Jumala nimitti valon päiväksi.

Pimeyden hän nimitti yöksi.

Tuli ilta ja tuli aamu,

näin meni ensimmäinen päivä.

(Mukautus Pertti Rajala)

Pertti Rajala kertoo, että Selkoraamattu ei lopulta herättänyt hengellisiä kiistoja.

Kielen avulla kohti ihmisoikeuksia

Avaa kuvien katselu Lukeminen on ihmisoikeus. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Tieto on ihmisoikeus. Lukeminen on ihmisoikeus. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sanoo, että jokaisella on oikeus vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Julistus myös sanoo, että jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään.

Myös Pertti Rajala korostaa tätä. Hän ei mukauttanut Raamattua vain hengellisiin tarkoituksiin eikä muita kymmeniä kirjoja vain kielen vuoksi.

On yllättävää, että Raamattu ei ole ollut Rajalan mukautusuran vaikein teksti. Hän kertoo, että kaikkein vaikein haaste oli Jyrki Kataisen hallituksen (2011–2014) tulevaisuusselonteko. Valtioneuvoston kanslia tilasi siitä mukautuksen Rajalalta. Se herätti monipuoluehallituksessa poliittista kiistelyä, ja Rajala sai julkistakin kritiikkiä.

Rajala sanoo, että tulevaisuusselonteon mukautus oli kuitenkin suuri edistysaskel: myös valtionhallinto on nähnyt selkokielen tärkeyden.

Suomessa on julkistettu tällä viikolla selkokielen uusi toimintaohjelma. Yksi tavoite on saada selkokieli lakiin. Silloin se voi velvoittaa kaikki viranomaiset käyttämään saavutettavaa kieltä.

Tartu selkokieleen

Avaa kuvien katselu Selkokirjoja kannattaa kysyä omasta kirjastosta.

Jos et koskaan aiemmin ole lukenut selkokielistä tekstiä, nyt sen teit - ehkä aivan huomaamatta.

Tämän artikkelin kieli on hyvin samanlaista kuin selkokirjoissa tai Selkosanomissa. Tällaista kielimuotoa myös Yle käyttää Selkouutisissa.

Jos tekstiä katselee tarkemmin, voi huomata perusperiaatteet. Sanat ovat jokapäiväisiä, yleisiä ja mahdollisimman lyhyitä. Sanoja on taivutettu sijamuodoissa vain vähän. Hankalia sijamuotoja on vältetty. Tekstissä ei ole käytetty omistusliitettä, ja virkkeet ovat mahdollisimman lyhyitä. Lauseenvastikkeita ei ole lainkaan. Toistoa on enemmän kuin yleiskielessä. Vain tekstin rivittäminen selkokielen tapaan puuttuu.

Selkokieli ei ole suomen oikeakielisin muoto, ja siitä Ylen selkouutisiin tulee joskus kritiikkiä. Selkotekstin tärkein tehtävä on aina auttaa lukijaa ja kuulijaa. Silloin yleiskielen joitakin sääntöjä rikotaan tietoisesti. Ei siis kannata loukkaantua, kun esimerkiksi selkouutisten säätiedotuksessa lukujen välillä sanotaan ”viiva”. Lukusanat sijamuodoissa ovat hankalia - ja sää Suomessa on pyhä asia.

Lukija voi lopuksi miettiä, onko sana järkäle helppo vai vaikea. Tervetuloa selkokirjoittajan asemaan! Selkokieli on helppoa lukea mutta usein vaikeaa kirjoittaa.

Hyvää kansainvälistä selkeän kielen päivää! Aina toukokuussa vietetään myös selkokielen päivää.

Uutisia selkosuomeksi

Ylekin tekee selkokielistä sisältöä. Yle lähettää joka arkipäivä selkokieliset tv-uutiset TV1:ssä kello 16.35.

Selkokieliset radiouutiset kuullaan joka päivä Radio Suomessa kello 21.12. Koko tarjonta löytyy seuraavasta osoitteesta:

Selkouutisten verkkosivu

Muita uutisia ja ajankohtaisia asioita selkosuomeksi ja selkoruotsiksi:

Selkosanomat

Lätta bladet

Leija-lehti

Selkokeskus.fi

Yle nyheter på lätt svenska

