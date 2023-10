Vetyteknologian uusi päänavaus: kokonaan Suomessa kehitettyä tekniikkaa aletaan viedä Yhdysvaltoihin

Kokkolalainen vetyteknologian kasvuyritys Hycamite on solminut esisopimuksen laitteistojen toimittamisesta Yhdysvaltoihin suurelle kaasuyhtiölle.

Kokkolalainen vetyteknologian kasvuyritys Hycamite TCD Technologies on solminut esisopimuksen päästöttömän vedyn tuotannosta Yhdysvalloissa.

Kyseessä on yhtiön mukaan ensimmäinen kerta, kun kokonaan Suomessa kehitettyä uutta vedyntuotantoteknologiaa viedään laajasti ulkomaille.

Hycamite julkaisi esisopimuksen Washingtonissa vetyalaa koskevassa tapahtumassa. Hydrogen America 2023 -tapahtumassa paikalla on yli 3 000 teollisuuden edustajaa ja yli 170 esitelmöitsijää.

– Tämä on meille todella merkittävä askel. Tämä on ensimmäinen kaupallinen laitos, joka toimitetaan Yhdysvaltoihin. Saamme näkyvyyttä teknogiallemme, meillä on täällä Yhdysvalloissa asiakkaita ja hyvät kasvunäkymät, kertoo toimitusjohtaja Laura Rahikka puhelimitse tapahtumasta.

Vetyä vähällä energialla

Aiesopimuksen mukaan Oregonin osavaltion suurimman kaasuyhtiön NW Naturalin asiakkaat voisivat käynnistää laitoksia, jotka käyttävät Hycamiten uutta metaanin pilkkomisteknologiaa valmistaakseen maakaasusta päästöttömästi vähähiilistä vetyä täydentämään tai korvaamaan maakaasun käyttöä.

Hycamite hajottaa metaania katalyytin ja lämmön avulla avulla vedyksi. Vedyn lisäksi lopputuotteena on puhdasta hiiltä, jota voidaan käyttää esimerkiksi akkuteollisuudessa. Yrityksen teknologia vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan vedyn tuottamiseen elektrolyysin avulla.

Hycamiten metaanin halkaisuteknologia perustuu Oulun yliopiston pitkäaikaiseen soveltavaan kemian tutkimukseen. Yhtiö on patentoinut päästöttömän teknologiansa.

Kokkolaan rakenteilla laitos

Hycamite rakentaa parhaillaan Kokkolan suurteollisuusalueelle teollisen mittakaavan laitosta, tavoitteena on saada se valmiiksi ensi kesän aikana.

– Meillä on hyvinkin kunnianhimoiset tavoitteet eli tavoitteena on rakentaa vuoteen 2030 mennessä 20 laitosta.

Laitoskoot vaihtelevat asiakkaan mukaan. Kokkolaan ja Oregoniin rakennettavat laitokset tuottavat 2 000 tonnia vetyä ja 6 000 tonnia hiiltä vuodessa.

NW Natural on maakaasun jakeluyhtiö, joka tarjoaa kaasupalveluja noin 2,5 miljoonalle ihmiselle yli 140 paikkakunnalla Oregonissa ja Lounais-Washingtonissa. Se omistaa ja käyttää 21 miljardin kuutiometrin maanalaista kaasuvarastointikapasiteettia Oregonissa.