Kansallisteatterin näyttelijä Tuomas Mattila on kuollut – teki Ylen legendaarista kuunnelmaa Knallia ja sateenvarjoa vuosikymmenten ajan

Tuomas Mattila teki pitkän uran näyttämöllä ja elokuvissa. Kuvaa on muokattu.

Näyttelijä Tuomas Mattila on kuollut. Hän oli 90-vuotias.

Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa Kansallisteatteri, joka kuvailee Mattilaa huomaavaiseksi vanhanajan herrasmieheksi.

Mattila oli kiinnitettynä Kansallisteatteriin 1977–99, ja hän teki siellä rooleja vielä eläkkeeltäkin.

Mattila teki uransa aikana useita päärooleja klassikkoteoksissa. Hänet muistetaan muun muassa Täällä Pohjantähden alla -teoksen Akseli Koskelana sekä Isä Camillo ja Pepponen Isä Camillona.

Kansallisteatteri nostaa hänen rooleistaan esiin muun muassa Randall Utterwordin (Bernard Shaw, Särkyneiden sydänten talo).

Mattila antoi äänensä muun muassa uutistenlukijalle ja pöllölle

Mattila muistetaan näyttämön lisäksi suosikkikuunnelmasta Knalli ja sateenvarjo, jota hän teki Ylelle 30 vuoden ajan. Mattila esitti BBC:n The Men from the Ministry -ohjelman Suomi-versiossa uutistenlukijaa.

Voit kuunnella Knallia ja sateenvarjoa tämän jutun lopussa. Sarjaa tehtiin Ylelle 1979–2008.

Mattila antoi äänensä myös muun muassa Disneyn Notre Damen kellonsoittajan Victorille sekä Nalle Puh -tarinoiden Pöllölle.

Mattila aloitti ammattilaisuransa Tampereen Teatterissa 1950-luvun lopulla, ja siirtyi Joensuun ja Lahden kautta Helsinkiin. Hän esiintyi uransa aikana myös muun muassa Pariisin, Moskovan ja Tallinnan näyttämöillä.

Tuomas Mattilan kuolemasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Knalli ja sateenvarjo: Tapio tietää kaiken 34 min

Knallin ja sateenvarjon kaikki kuunneltavissa olevat jaksot: Knalli ja sateenvarjo