Venäläinen automyyjä Ylelle: ”Pakotteet eivät ole este liiketoiminnalle”

Svenska Yle selvitti, että venäläiseltä kuulostava yksityishenkilö osti upouuden Lexuksen Kanadasta. Sen jälkeen auto on kuljetettu eri välittäjien kautta Tomskiin myyntiin.

Suomella on tärkeä rooli autojen viennissä Venäjälle, sanoo venäläinen automyyjä DeLux-Auto Logistics.

Ylen tutkimus osoitti, että luksusautoja viedään Suomen kautta Venäjälle EU-pakotteiden vastaisesti.

Suomen roolin myöntää myös venäläinen automyyjä DeLux-Auto Logistics, jonka edustaja vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse. Yritys toimi Tomskin kaupungissa Siperiassa.

Sähköpostiin vastannut henkilö vaikutti huvittuuneelta, kun länsimainen toimittaja kysyy pakotteista.

”Sinun on ymmärrettävä, että länsimaiset pakotteet eivät ole este liiketoiminnalle, ne vain tilapäisesti vaikeuttavat logistiikkaprosessia. Suomella on aina ollut tärkeä rooli kauttakulkumaana, logistiikka on vakiintunutta, kaikki asiakirjat saatiin nopeasti ja ongelmitta”, DeLux-Auto Logisticsin edustaja kirjoitti sähköpostissaan.

Automyyjä selitti vertauskuvalla, miten sanktiot toimivat: sanktiot ovat kuin isoja kiviä tiellä.

”Yritä täyttää puro useilla suurilla kivillä – puro löytää silti tiensä, vaikka se pitäisi jakaa pieniksi puroiksi tai mennä maan alle.”

Ruotsalaiset autokauppiaat osallistuvat autojen vientiin Venäjälle

MOT-ohjelmassa näytetään, miten sininen BMW X3 ja valkoinen Lexus RX350 kuljetettiin Suomen kautta Tomskiin Siperiaan. DeLux-Auto Logistics julkaisi myöhemmin Lexuksen myynti-ilmoituksen venäläisellä autosivustolla drom.ru.

Samana päivänä DeLux-Auto Logistics julkaisi myös ilmoituksen punaisesta Toyota Hiluxista. Toyota on luultavasti ollut mukana samassa autokuljetuksessa kuin Lexus ja BMW.

Drom.ru:n mainoksen mukaan Toyota tuotiin Saksasta. Auto on alun perin peräisin Ruotsista, jossa auto vaihtoi omistajaa nopeasti.

Toyotalla ehti viime vuoden lopussa olla neljä eri autoliikettä omistajina vain kahden viikon aikana.

DeLux-Auto Logistics ei vastaa lisäkysymyksiin Toyotasta eikä siihen, miksi heillä on myynti-ilmoituksessa virheellisiä tietoja.

”Olemme erittäin pahoillamme, että menetämme ystävämme Suomessa”

Venäläinen DeLux-Auto Logistics kirjoittaa toistaiseksi lopettaneensa autojen suoran tuonnin EU:sta, USA:sta ja Kanadasta.

Yhtiön mukaan he ovat tuoneet autoja maahan vuodesta 2007. Vuosien aikana he saivat arvokkaita kontakteja, jotka auttoivat heitä logistiikassa monissa maissa.

”Yritimme valita nopeuden ja hinnan suhteen parhaat toimitustavat.”

DeLux-Auto Logistics ostaa nyt sen sijaan uusia autoja muista maista, ja niiden kautta on edelleen mahdollista saada käsiinsä eurooppalaisia ​​automerkkejä.

”Olemme erittäin pahoillamme, että menetämme entiset yhteistyökumppanimme ja ystävämme Euroopassa, myös Suomessa. Pakotteet vaikeuttavat molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita”, kirjoittaa DeLux-Auto Logistics.

Katso MOT: Autojen salakuljetus Venäjälle Yle Areenasta.

