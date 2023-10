Turun raitiotie otti harppauksen eteenpäin: seuraavaksi suunnitellaan toteutus

Turun raitiotien valmistelussa siirrytään tänä syksynä raitiotien toteutuksen suunnitteluvaiheeseen, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Turun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että yleissuunnitelma Satama–Varissuo -välillä hyväksytään toteutussuunnittelun pohjaksi.

Toteutussuunnitteluvaiheen yhteydessä laaditaan asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat. Varikko suunnitellaan Kiertotähdentien pään alueelle. Turun keskustassa reitti kulkee Humalistonkadun, Eerikinkadun, Aninkaistenkadun, Uudenmaankadun ja Hämeenkadun kautta. Toteutussuunnitelmassa käytetään pidempää reittivaihtoehtoa, joka päättyy Varissuolla Kraatarinkadun kohdalle.

Avaa kuvien katselu Turun raitiotien reitti. Varissuon päässä raiteet pitenivät kaupunginhallituksessa vielä kilometrillä. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Valitun reitin pituus on noin 12 kilometriä ilman varikkoyhteyttä. Infrastruktuuri-investointien kustannusarvio on 344 miljoonaa euroa, josta valtion osuudeksi on oletettu 30 prosenttia. Raitiovaunujen hankintakustannukseksi arvioidaan 42 miljoonaa euroa, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Raitiotiehankkeessa selvitetään seuraavaksi, voidaanko Kupittaan kärjen kannen päälle sijoittaa pysäkki, ja arvioidaan tämän ratkaisun vaikutukset. Asiasta tehdään päätös toteutussuunnittelun pohjaksi loppuvuoden aikana.

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan raitiotien kustannuksia ja vaikutusta

Raitiotien toteutussuunnitteluvaiheen aikana hankkeessa jatketaan kustannus- ja vaikutusarviointien laadintaa siten, että investointipäätöksen yhteydessä on käytössä tarkentuneet selvitykset yleissuunnitteluvaiheessa laadituista arvioista ja väestöennusteesta.

Toteutussuunnitteluvaiheen aikana laaditaan kaupunkikehityksen viitesuunnitelma raitiotiekäytävälle ja sen vaikutusalueelle. Suunnitelmassa pyritään osoittamaan, että investointi maksaa itsensä takaisin kasvavilla kiinteistötaloudellisilla ja muilla raitiotien aikaansaamilla hyödyillä pitkällä aikavälillä.

Samalla käynnistetään toimenpiteet, joilla edistetään raitiotien reitin varrella sijaitsevien asuinalueiden sosiaalisesti tasapainoista kehittämistä ja uudistamista. Toimenpiteillä tavoitellaan myös asuinalueiden asuntokannan kasvua ja palvelutason kohottamista. Lisäksi palveluverkon suunnittelussa otetaan huomioon raitiotiekäytävän saavutettavuus.

Toteutussuunnitelma valmistuu vuonna 2025

Toteutussuunnittelusta vastaava Turun Raitiotie Oy on teettänyt selvityksen raitiotien toteutusmuodosta. Selvityksen perusteella yhtiön hallitus on päättänyt valita toteutussuunnitteluvaiheeseen toteutusmuotoselvityksen perusteella soveltuvimman allianssimallin. Turun Raitiotie Oy käynnistää syksyllä 2023 allianssikilpailutuksen ja rekrytointeja.

Vuoden 2025 lopulla investointi viedään Turun kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Turun raitiotien investointipäätöksen ehtona on valtion osallistuminen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin vähintään 30 prosentin osuudella, kertoo kaupunki tiedotteessaan.