Ruuan hinta lähtee ensi vuonna viimein laskuun, ennustaa PTT – vanhoja aikoja on silti turha haikailla

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuore ennuste tarjoaa kuluttajalle maltillisen hyviä uutisia: ruuan hinta laskee ensi vuonna noin kaksi prosenttia.

Vielä tänä vuonna hintojen ennakoidaan nousevan 8,5 prosenttia. Muutos on hidastunut ja hidastuu loppuvuonna edelleen.

Ruoka maksaa Suomessa nyt noin 20 prosenttia enemmän kuin pari vuotta sitten, jolloin hinnat lähtivät nopeaan nousuun.

Noihin aiempiin hintoihin ei ennusteessa näy paluuta.

Vaikka tuotantokustannukset kääntyvät laskuun, koko ruokaketjun kustannustaso pysyy korkeana; kustannuksia nostavat esimerkiksi palkkaratkaisut.

Keskeisten tuotteiden eli viljan, maidon ja lihan maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa, mutta esimerkiksi sokerin hinta puolestaan nousussa. Se voi näkyä jalostetuissa tuotteissa pidemmällä aikavälillä.

Pellervon taloustutkimus PTT julkisti syksyn maa- ja elintarviketalouden ennusteensa tänään.

Kuluttaja muuttanut ostokäyttäytymistään

Euroissa laskettuna suomalaisten ruokalasku on kasvanut, mutta sen suhteellinen osuus kulutusmenoista on pysynyt ennallaan.

Ruokaa ostetaan aiempaa vähemmän, ja kuluttajat ovat siirtyneet halvempiin tuotteisiin, kuten kauppojen omiin merkkeihin.

PTT arvioikin, että hinnoilla kampanjointi lisääntyy edelleen, kun kauppa kilpailee kuluttajista, joiden ostovoimaa inflaatio on syönyt.

Suomalaisten lihansyönti vähenee hiljalleen ja kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa yhä. Hintojen nousu haukkaa erityisesti naudanlihan kulutusta.

Sianlihan kohdalla lasku hidastuu ja siipikarjan kulutus jatkaa kasvuaan.

Naudanlihan tuotanto vähenee tänä vuonna prosentin. Myös siipikarjaa tuotetaan aiempaa vähemmän, mutta ensi vuonna kapasiteettia lisätään ja tuotantoa kasvatetaan sekä kotimaisen kysynnän että viennin tarpeiden vuoksi.

Maidontuotanto vähenee tänä vuonna Suomessa jyrkemmin kuin ensi vuonna. Erityisen isoa lasku on luomumaidossa, jonka kysyntä on muiden luomutuotteiden tavoin selvästi pienentynyt samalla kun tukibyrokratia ja valvonta on lisääntynyt.

Pitkäjänteistä ajattelua tarvitaan

Maataloustuottajien yrittäjätulo laskee tänä ja ensi vuonna. Tuottajahinnat laskevat viime vuoden tasolta, joka oli historiallisen korkea.

Rehun, polttoaineiden ja energian hinta on laskussa ja niiden arvioidaan laskevan myös ensi vuonna. Se helpottaa erityisesti kotieläintiloja.

Toisaalta palkkakustannukset kasvavat ja korot ovat nousussa.

Viljasato jää tänä vuonna viidenneksen tavallista pienemmäksi ja vaikuttaa myös maatalouden yrittäjätuloon. Noin 2,9 miljardin kilon sato riittää kattamaan kotimaisen käytön, mutta sen laatu on vielä osittain kysymysmerkki.

Pellervon taloustutkimuksen ennuste lähtee siitä, että Venäjän hyökkäyssodassa ei tapahdu suuria muutoksia tämän tai ensi vuoden aikana. Jos toisin käy, kuva voi muuttua nopeasti.

