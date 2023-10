Lahden kaupunginjohtajaksi valittiin Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen

Lahden kaupunginjohtajaksi on valittu täpärässä äänestyksessä Niko Kyynäräinen.

Pian 45-vuotias Niko Kyynäräinen työskentelee tällä hetkellä Turun elinvoimajohtajana. Aiemmin hän on ollut Turku Science Park oy:n toimitusjohtaja ja sitä ennen Turun elinkeinojohtaja. Kyynäräinen on naimisissa sosiaali- ja terveysministerinäkin toimineen kokoomuspoliitikko Laura Rädyn kanssa. Kyynäräisellä itsellään on SDP:n jäsenkirja. Hän on kotoisin Hyvinkäältä, mutta vanhemmat ja isovanhemmat asuivat Lahdessa.

SDP:n valtuustoryhmän pj. Minna Lampisen mukaan Lahti sai energisen ja eteenpäin menevän kaupunginjohtajan

– Hän toi monissa asioissa esille sitä, että hän on tiimipelaaja. Yhteistyö henkilöstön ja meidän poliittisten päättäjien kanssa nousi hyvin merkittävästi esiin näissä haastatteluissa. Hän on ihan varmasti kaikkien lahtelaisten kaupunginjohtaja, arvioi Lampinen.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Toni Putula on myös tyytyväinen valintaan. Putulaa ei häiritse se, että Kyynäräisellä on SDP:n jäsenkirja.

– Me pystymme elämään sen asian kanssa ja erityisesti teot tässä ratkaisevat. Niko osoitti haastatteluprosessissa, että hänellä on myös kykyä ja halua tehdä epädemarimaisia tekoja, jos tarpeen tulee. Niihin kuuluvat myös kovat päätökset tarvittaessa

Kaupunginjohtajan paikka tuli avoimeksi, kun edellinen kaupunginjohtaja Pekka Timonen aloitti Vantaan kaupunginjohtajana syyskuun alussa.