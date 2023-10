Keskusrikospoliisi selvittää nyt Rasmus Takaluoman kuolemansyytä – aika vaikeuttaa tehtävää, eivätkä kaikki syyt selviä koskaan

Poliisin mukaan Kauhavalta viime viikolla löytynyt ruumis on todennäköisesti vuosi sitten kadonnut Rasmus Takaluoma. Oikeuslääkäri tietää, että sekä aika että ulkoiset olosuhteet vaikeuttavat kuolemansyyn selvittämistä.

Viime perjantaina Kauhavalta Lapuanjoen varresta löytyi ihmisen jäänteitä. Poliisi pitää todennäköisenä, että vainaja on vuosi sitten Lapualla kadonnut Rasmus Takaluoma.

Seuraavaksi tutkinnassa selvitetään kuolemansyytä, kertoo tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Jussi Luoto.

Kuolinsyyn selvittäminen on laissa määritetty tehtävä, joka kuuluu joko hoitavalle lääkärille tai poliisille. Selvittäminen on sitä hankalampaa, mitä enemmän aikaa kuolemasta on.

Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston professori, oikeuslääkäri Antti Sajantila kertoo, että aika ei kuitenkaan välttämättä ole ainoa kuolinsyyn selvittämisen kestoon vaikuttava tekijä, vaan kuoleman olosuhteilla, kuten ympäristön lämpötilalla ja ympäristön tyypillä, on osansa.

– On selvää, että yksittäisten vainajien kuolinsyy ei aina selviä nykyisilläkään menetelmillä, Sajantila sanoo.

Hänen mukaansa ulkoiset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi kuoleman jälkeisten muutosten etenemiseen ruumiissa.

– Muutosten edetessä kuolinsyyn selvittäminen vaikeutuu, mutta vaikeutumisen määrä on aina yksilöllistä ja tapauskohtaista, Sajantila sanoo.

Oikeuslääketieteellinen selvitys epäselvissä tapauksissa

Antti Sajantila kertoo, että äkillisissä ja yllättävissä kuolemissa sekä epäselvissä tapauksissa poliisi johtaa tutkintaa, ja ruumiille tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys.

Hänen mukaansa kuolemansyyn selvittämiseksi käytetään useita erilaisia menetelmiä, joista keskeisin on oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Siinä ruumis tutkitaan ulko- ja sisäpuolelta silmämääräisesti, ja erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisiin merkkeihin ulkoisesta väkivallasta, sairauksista tai muista poikkeavuuksista.

Hukkumistapauksissa tutkimusmenetelmänä on Sajantilan mukaan usein histologinen tutkimus. Siinä kudoksia tarkastellaan mikroskoopilla, ja tarkoitus on löytää tai tarkentaa kudoksista merkkejä sairauksia muista muutoksista kudoksissa.

Muita menetelmiä ovat erilaiset kuvantamistutkimukset, oikeuskemialliset tutkimukset veri- ja virtsanäytteistä tai muista kudoksista, DNA-tutkimukset, vainajien tunnistamisessa käytettävät hammaslääketieteelliset tutkimukset ja luurangoille tehtävät oikeusantropologiset tutkimukset.