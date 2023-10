Lämmin syksy jatkuu saderintamien ylittäessä Suomea – käänne kylmään siintää kuitenkin jo

Ylen meteorologi Marjo Hoikkanen kertoo, että Suomen on ylittämässä lähipäivinä useampikin sadealue. Sään sykli lienee kuitenkin monelle mieluinen: öisin sataa, päivisin ei niinkään.

Tiistaina ensimmäinen sadealue on vielä varsin hajanainen eikä siitä kerry kovin suuria sademääriä. Iltapäivällä sadealue on jo mennyt Suomen ohi itäpuolelle, ja päivä on kokonaisuudessaan suhteellisen poutainen.

Seuraava, hieman runsaampi sadealue leviää Etelä-Suomeen tiistai-iltana ja laajemmin keskiviikkona. Se osuu lähinnä etelään ja itään sekä osittain Keski-Suomeen.

– Siinä voi tulla vettä sellaiset 50 millimetriäkin, eli kyseessä on ihan runsas sadealue. Merialueilla on joitakin tuulivaroituksia, mutta nyt näyttää, että se ei voimistuisi myrskyksi asti, Hoikkanen kertoo.

Myös tämä sadealue painuu nopeasti Suomen ohi, ja keskiviikkoiltapäivänä se vaikuttaa enää Itä-Suomessa. Sää on silti koko päivän epävakainen, ja yksittäisiä sadekuuroja on luvassa.

Yöpakkasia etelää myöten

Avaa kuvien katselu Lähipäivien sääkartoissa näkyy vielä lämpöä, mutta torstaina pohjoisesta alkaen kylmenee. Kuva: Marjo Hoikkanen / Yle

Päättynyt syyskuu oli Suomessa koko 1900-luvun alusta alkaneen mittaushistorian lämpimin.

Tällä viikolla lämpötilan suhteen on tultu hieman alaspäin, mutta Hoikkasen mukaan lähipäivinä on edelleen vuodenaikaan nähden jokunen aste keskiarvoja lämpimämpää.

Käänne on kuitenkin luvassa, kun kolmas sadealue pyyhältää Suomen yli.

– Keskiviikon ja torstain välisenä yönä tulee hyvin hajanainen sadealue. Sen myötä tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta, ja viilenee selkeästi.

Torstaipäivänä kymmenen astetta rikkoutuu ainoastaan aivan etelässä.

Samalla kylmenevät yöt. Jo torstain vastainen yönä pohjoisessa voi olla pakkasta, ja perjantain vastaisena yönä etelässäkin voi olla peräti viisi pakkasastetta.

