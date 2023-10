Trumpin liioittelut yhtiönsä omistuksista oikeudessa – lopputuloksena saattaa olla miljoonasakot ja liiketoimintakielto

Yhdysvalloissa, New Yorkissa on alkanut oikeudenkäynti, jossa entistä presidenttiä, Donald Trumpia syytetään petoksesta.

New Yorkissa jatkuu oikeusprosessi, jossa entistä presidenttiä, Donald Trumpia syytetään petoksesta.

Uusi oikeudenkäynti Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on alkanut New Yorkissa.

Prosessissa oli alunperin seitsemän syytekohtaa. Tärkeimpään niistä tuomari Arthur Engoron on antanut ratkaisunsa viime viikolla. Engoron totesi Trumpin syylliseksi petokseen liioitellessaan omaisuutensa vakuusarvoja.

Nyt oikeus tutkii muita syytekohtia. Onko Trump Organization väärentänyt kirjanpitoaan, antanut harhaanjohtavia lausuntoja ja syyllistynyt vakuutuspetokseen, kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN.

Koska kyse on siviilikanteesta, Trumpia ei uhkaa vankeustuomio, mutta rahalliset ja liiketoiminnalliset seuraamukset ovat mittavia.

New Yorkin osavaltion oikeuskansleri Letitia James vaatii 250 miljoonan dollarin (liki 240 miljoonan euron) korvauksia ja Trumpille sekä hänen aikuisille pojilleen Donald Juniorille ja Ericille liiketoimintakieltoa New Yorkin osavaltiossa.

Jamesin mukaan Trump paisutteli omaisuutensa arvoa jopa 3,6 miljardin dollarin verran saadakseen paremmat lainaehdot ja pienentääkseen vakuutusmaksujaan vuosien 2011–2021 välillä.

Donald Trump saapui itse oikeussaliin. Hän kiisti syyllisyytensä ja vakuutti oikeusjutun olevan vain yritys estää hänen nousunsa uudelleen maan presidentiksi.

– Tämä on kaikkien aikojen suurimman noitavainon jatkoa. Pankit saivat rahansa, niitä ei jäänyt koskaan maksamatta. Mitään ongelmia ei ollut, kaikki sujui täydellisesti. Ei ollut rikosta. Minua vastaan tehdään rikos, koska piirisyyttäjä on lahjottu. Meillä on lahjottu oikeuskansleri, laukoi Trump poistuessaan oikeussalista.

Oikeudenkäynti kestänee joulukuuhun saakka.