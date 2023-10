Varastetuksi epäilty pelastuslaitoksen auto törmäsi tolppaan Helsingissä – kuljettaja pakeni paikalta

Pelastuslaitoksen ajoneuvon epäillään joutuneen yöllä varastetuksi, jonka jälkeen kuljettaja törmäsi autolla tolppaan liikenneympyrässä Helsingin Etelä-Haagassa. Törmäyksen jälkeen kuljettaja pakeni paikalta.

Ylen toimittaja Nina Svahn todisti aamuyöllä noin puoli kolmen jälkeen Kauppalantiellä sattunutta poikkeuksellista tapausta. Hänen mukaansa ohi ajaneessa ajoneuvossa oli törmäyshetkellä hälytysvalot- ja sireenit päällä. Autossa oli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kilvet.

– Törmäyksen jälkeen kuljettaja huusi, että soittakaa 112 ja pakeni paikalta. Autosta pakeni myös toinen henkilö ja molemmat juoksivat eri suuntiin, kertoo Svahn.

Avaa kuvien katselu Paikalla oli aamuyöllä useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja poliiseja. Kuva: Nina Svahn/ Yle

Helsingin poliisin yleisjohtaja Teemu Lappalainen vahvistaa tapahtumien kulun.

– Etsinnät ovat käynnissä epäillyn tai epäiltyjen löytämiseksi, kertoo Lappalainen.

Lappalainen sanoo, että hänen tietojensa mukaan kyseinen auto oli varastettu Raaseporin suunnasta.

– Kyseessä on VPK:n Transporter-ajoneuvo. Käsitykseni mukaan luvattomia henkilöitä on käynyt VPK:n tiloissa, mistä auto on lähtenyt matkaan.

Hän pitää tapahtumaa varsin poikkeuksellisena.

– Se, että viranomaisen hälytysajoneuvo joutuu varkauden kohteeksi, on toki poikkeuksellista.