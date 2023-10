”Olen nähnyt, mitä on voittamisen kulttuuri” – Eveliina Smolander aikoo kipparoida Arctic Volleyn pettymysten yli menestyjäksi

Rovaniemeläinen Arctic Volley aloittaa Mestaruusliiga-sarjakautensa kotona lauantaina, kun Lapin Urheiluopistolla vastaan tulee Puijo Wolley. Arctic Volley haluaa kääntää edellisvuosien pettymykset menestykseksi tällä kaudella.

Uudeksi päävalmentajaksi ja valmennuspäälliköksi seuraan saapui 41-vuotias Jukka Lehtonen 3+2-vuotisella sopimuksella.

Myös kentällä on uusi pomo, kun 30-vuotias Eveliina Smolander siirtyi Rovaniemelle Belgiasta ja suoraan kapteeniksi.

– Ehdottomasti on pettymys, jos emme pääse pudotuspeleihin. Kun näemme muut joukkueet, niin kauden tavoite muodostuu tarkemmin, Smolander pallottelee joukkueen tavoitetta.

Lehtonen on samoilla linjoilla.

– Tottakai on selvä, että seura haluaa olla pudotuspeleissä, eikä karsinnoissa. Itselle isompi tavoite on muuttaa seuran tapoja, että ollaan pudotuspelijoukkue. Tavoite on, että kulttuuri edustusjoukkueessa on se, että olisimme pudotuspeleissä joka vuosi, Lehtonen kertoo.

Vuodesta 1991 naisten lentopallon erikoisseuran nimi oli Women Volley (WoVo). Viime kaudeksi joukkueen nimi vaihtui, kun WoVo yhdistyi Napapiirin Pallokettujen kanssa. Kahdella edellisellä kaudella joukkue on säilyttänyt Mestaruussarjapaikkansa karsintojen kautta. Viime vuodet ovat olleet seuralle haastavia.

Lehtosella on seurassa tuplarooli päävalmentajana ja valmennuspäällikkönä. Valmennuspäällikkönä hänellä on selkeä tavoite.

– Seurassa pitää selkiyttää valmennuslinjaus pienimmistä junioreista aina liigatasolle asti. Aluksi kuitenkin pitää tutustua seuran kaikkiin juniorijoukkueisiin ja heidän toimintatapoihinsa, Lehtonen suunnittelee.

Paluu Lappiin mukavien ihmisten pariin

Jukka Lehtonen on pelannut pääsarjassa vuodesta 2003 vuoteen 2019. Pelikokemusta Lehtonen kartutti Suomen lisäksi Kreikassa, Sveitsissä, Italiassa, Saksassa ja Ranskassa.

Rovaniemellä Napapiirin Palloketuissa ja Santasportissa hän pelasi vuosina 2004–2008. Taskuun jäi Suomen cupin voitto (2006), jai kaksi Suomen mestaruutta.

– Päätös palata Rovaniemelle oli ehdottomasti oikea. Olin unohtanut, miten mukavia ihmiset ovat täällä. Vaimoni toimii joukkueessa fysiikkavalmentajana ja meillä reilun puolentoista vuoden ikäinen poika. Täällä on koko perheen hyvä olla.

Joukkueen tavoite kirkastuu kauden mittaan

Joukkueen uudelta kapteenilta Eveliina Smolanderilta löytyy rutkasti kokemusta.

Ennen Belgian-reissuaan Smolander pelasi kaksi kautta Puijo Wolleyssa Lehtosen alaisuudessa. Smolander on pelannut myös OrPossa, Hämeenlinnassa, LP Kangasalla ja Mestossa. Hän on pelannut kauden alkaessa 327 Mestaruusliiga-ottelua joissa on kertynyt 1548 pistettä. Lapuan Virkiän kasvatti on voittanut yhden Suomen mestaruuden, kolme hopeaa, neljä pronssia sekä kahdesti Suomen Cupin. Maaotteluita Eveliina Smolanderilla on kuusi.

– Kokemukseni on meidän joukkueelle hyvä asia. Olen nähnyt, mitä on voittamisen kulttuuri ja mitä on pelaaminen ratkaisupeleissä. Meillä on nuori joukkue. Toivon, että pystyn oman kokemukseni kautta tukea nuoria pelaajia ja opettaa mitä on vaatimustaso, kun pyritään harjoittelemaan Suomen huipulla, Smolander sanoo.