Asiakkaiden hiukset ovat alkaneet käyttäytyä oudosti kampaamoissa: ”Tapahtuu ikään kuin kiehumisreaktio”

Susanna Kallio on ollut parturi-kampaaja lähes 18 vuotta. Asiakkaiden hiuksissa on tapahtunut viime vuosina muutos. Video: Terhi Varjonen.

Vaasan Vähässäkyrössä parturi-kampaamoa pitävä Susanna Kallio on huolissaan asiakkaidensa hiusten kunnon huonontumisesta.

– Hiukset eivät ole kimmoisat ja kiiltävät. Ne ovat lähmäiset, ja se aiheuttaa todella paljon ongelmia erilaisissa kemiallisissa käsittelyissä, hän sanoo.

Kallio arvelee muutoksen johtuvan talousveden laadusta.

– Muutoksen huomaa varsinkin vuosia käyneiden asiakkaiden hiuksista. Tämä on iso ongelma, joka on kasvanut parin viime vuoden aikana.

Vähänkyrön vedessä on ollut haju- ja makuhaittoja, mutta ongelmia aiheuttavat Kallion arvion mukaan vedestä hiuksiin kerääntyvät metalli- ja muut jäämät.

Suomen Hiusyrittäjien puheenjohtaja Sini Silfvenius-Bart kertoo, että alalla käydään keskustelua veden rauta- ja mineraalipitoisuuksista ja jäämien poistamisesta hiuksista.

Vesi ei yksin tee hiuksista huonokuntoisia

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian professorin Ulla Lassin mukaan talousvesi Suomessa on lähtökohtaisesti laadultaan hyvää.

Vesi ei myöskään itsessään aiheuta hiusten huonokuntoisuutta.

Vesijohtovesi voi kuitenkin sisältää pieniä määriä epäpuhtauksia. Ne voivat toimia katalyytteina eli vahvistaa reaktiota, kun ne yhdistyvät hiusten hoidossa käytettäviin kemikaaleihin.

– Jos pieni määrä rautaa katalysoi talousvedessä ja hiusten käsittelyyn käytetään erilaisia kemikaaleja, yhteisvaikutukset voivat olla sellaisia, jotka kampaamoissa hyvinkin huomataan, Lassi toteaa.

Suurina määrinä rauta voi värjätä hiuksia ei-toivotulla tavalla.

Avaa kuvien katselu Hiusten käsittelyssä käytetettävien kemikaalien ja veden ominaisuuksien yhteisvaikutus voi yllättää. Kuva: Mikko Koski/Yle

”Tapahtuu ikään kuin kiehumisreaktio”

Suomen Hiusyrittäjien puheenjohtaja Sini Silfvenius-Bart kertoo, että esimerkiksi hiuksia raidoitettaessa vaalennusmassa voi lähteä kuumenemaan folion alla.

– Tapahtuu ikään kuin kiehumisreaktio, Silfvenius-Bart toteaa.

Myös Susanna Kallio tunnistaa ilmiön. Hius rupeaa kiehumaan, voi katketa ja saattaa jopa savuta. Pahimmassa tapauksessa tulee kemiallinen leikkaus.

Kallio otti itse kerran raidat. Raitafolio kuumeni, hiukset katkesivat ja seurauksena oli pieni siilitukka.

Toisessa tapauksessa asiakkaan hiukset muuttivat väriä.

– Olimme tehneet hienon platinanvaalean värin. Asiakas osti väriä ylläpitävät hoitotuotteet. Kolmen viikon ja kuuden pesun päästä hiukset olivat kelta-oranssit.

Nykyään sekä Kallio että Silfvenius-Bart tekevät ongelmien poistamiseksi metallipesuja, jolloin värjäys tai vaalennus tarttuu paremmin.

Avaa kuvien katselu Lämpimissä maissa suomalaisten hiukset ovat usein tavallista kosteammat, koska ilmasto on kosteampi ja vesi laadultaan erilaista. Ulkomailla talousveden raakavetenä käytetään enemmän pintavesiä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Korkea suolapitoisuus heikentää hiusta

Myöskään veden kovuus eli kalkkipitoisuus ei professori Ulla Lassin mukaan sellaisenaan vaikuta hiuksiin, mutta kemikaaleihin yhdistettynä silläkin voi olla vaikutusta.

– Vedessä on erilaisia määriä suolaa, kalkkia tai magnesiumia. Kun suola yhdistetään permanenttiaineiden rikkipitoisiin kemikaaleihin, muodostuu sulfaattisuolaa, joka vaikuttaa hiusten käyttäytymiseen.

Lassin mukaan korkeat suolapitoisuudet heikentävät hiusten laatua pitkällä aikavälillä.

Tutkimusten mukaan uimahallissa käytettävä kloori irrottaa rasvaa eli kiinnittyy hiuksissa keratiineihin. Sitä kautta se kuivattaa ja haurastuttaa hiuksia pitkällä aikavälillä.

Myös talousvedessä voi olla kloridia, jos talousveden valmistukseen on käytetty pintavettä. Pesuaineiden kanssa kloori voi kovettaa ja kuivattaa hiuksia, ja rautaan yhdistettynä se voi vaikuttaa hiusten sävyyn.

Lassi kehottaa tarkkailemaan hiusten laatua ja vaihtamaan käsittelyaineita niin, että hiukset kuivuvat vähemmän.

Mikä on vanhojen putkien rooli?

Vähästäkyröstä on raportoitu talousveden haju- ja makuhaitoista, ja siksi Vaasan Vesi teki syksyllä huuhteluita vesijohtoverkostossa. Vesinäytteistä ei löytynyt mitään poikkeavaa tai terveydelle vaarallista.

Verkostopäällikkö Jari Jantusen mukaan rauta-arvot saattavat alueella olla kuitenkin paikoin välillä koholla, sillä varsinkin kanta-Vaasassa on vielä esimerkiksi vanhoja valurautaputkia.

Suomen vesijohto- ja viemäriverkosto on Suomen ympäristökeskuksen johtavan asiantuntijan Vuokko Laukan mukaan huonossa kunnossa. Korjausvelkaa on paljon ja maassa on putkia, jotka ovat jopa sadan vuoden ikäisiä.

Suomen Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Riku Vahalan mukaan taas verkosto on kohtalaisessa kunnossa, mutta sitä pitäisi saneerata ainakin tuplasti nykyinen määrä.

Suoraa yhteyttä ei vanhojen putkien ja veden pitoisuuksien välille pysty ei Vahalan mukaan pysty vetämään.

– Laatuhaittaa aiheutuu toki jonkin verran myös siitä, että käytössä on vanhoja valurautaputkia, joista rautasakka lähtee liikkeelle.