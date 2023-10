UMK:n lähtö Turusta on menetys kaupungille – tapahtumatalo Logomon toimitusjohtaja: ”elämä on tällaista”

UMK ja sen kenraaliharjoitukset on myyty Logomossa useasti loppuun ja tilausta suuremmalle areenalle on ollut. Isompien puitteiden tarve nousi keskusteluun viime UMK:n jälkeen.

Turun tapahtumatalo Logomon toimitusjohtaja Katja Leppäkoski kertoo uutisen Ylen Uuden Musiikin Kilpailun siirtymisestä Tampereen Nokia Areenalle olleen odotettu.

Leppäkosken mukaan on harmi, että korkean tason tapahtuma siirtyy toisaalle, mutta hän kertoo ymmärtävänsä Ylen päätöksen hyvin.

– Jos lippuja halutaan myydä enemmän, niin silloin Nokia Areenan kapasiteetti on isompi, Leppäkoski toteaa. UMK on myyty kenraaliharjoituksia myöten Turussa loppuun.

Leppäkoski kertoo, että Logomo olisi ehdottomasti halunnut jatkaa UMK:n kanssa.

Avaa kuvien katselu Käärijä otti Logomon otteeseensa helmikuussa 2023. Kuva: Miikka Varila / Yle

– Saimme kyllä ihan tyylikkäästi ennakkovaroitusta siitä, että vaihtoehtoja katsotaan. Keskustelu Ylen kanssa ei jäänyt kiinni mistään sellaisesta, mihin olisimme voineet itse vaikuttaa, vaan kyllä kyse oli areenan kapasiteetista., Leppäkoski sanoo.

Taloudellisten vaikutusten lisäksi UMK on Leppäkosken mukaan tuonut Logomolle laajaa valtakunnallista ja jopa kansainvälistä näkyvyyttä.

Logomo on Leppäkosken mukaan varautunut muutokseen. Tilalle ei luonnollisesti saada saman kokoluokan tapahtumaa, mutta tapahtumatilanne vuodelle 2024 on jo hyvä.

– Emme me tähän missään nimessä kaadu, mutta Turun kaupungille tämä on toki harmi. On ollut kova juttu että UMK on saatu juuri Turkuun, mutta elämä on tällaista, Leppäkoski sanoo.