Tällainen on Tinderin lähes 500 euroa kuukaudessa maksava luksusominaisuus

Deittisovellus Tinder on julkaissut käyttäjilleen uuden luksusominaisuuden, Tinder Selectin, josta saa pulittaa peräti 499 dollaria eli 476 euroa kuukaudessa.

Uusi ominaisuus ei ole kuitenkaan avoin kaikille, sillä yhdysvaltalaisen Bloombergin mukaan Tinder aikoo itse valita uuden omaisuuden käyttäjiksi vain noin prosentin aktiivisimpia käyttäjiään.

Kyseessä ei ole Tinderin ensimmäinen maksullinen ominaisuus, mutta ehdottomasti kallein sellainen. Tinder-käyttäjän on mahdollista päivittää deittisovelluksensa myös maksullisiksi Plus, Gold tai Platinium-versioiksi, joiden hinnat vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta hieman yli sataan euroon riippuen siitä, haluaako palvelun viikoksi vai vuodeksi.

Tällainen se on

Tinder itse kuvailee sivuillaan uutta ominaisuutta muun muassa ”VIP-kokemukseksi”. Uuden ominaisuuden ostettuaan käyttäjä voi esimerkiksi lähettää viestejä ennen varsinaista matchia. Viikon aikana näin voi tehdä kaksi kertaa, mutta viestin saanut henkilö voi myös kieltäytyä viestistä.

Uutissivusto The Verge huomauttaa kuitenkin, että Tinder Platinium -käyttäjien on ollut jo aikaisemmin mahdollista lähettää viestejä ennen matchia huomattavasti edullisempaan hintaa. Halvimmillaan Platiniumin nimittäin saa Suomessa noin 30 eurolla kuukaudessa, jos on valmis sitoutumaan tilaajaksi kuudeksi kuukaudeksi.

Uuden ominaisuuden käyttäjät saavat enemmän näkyvyyttä Tinderissä, sillä ihmiset keistä he tykkäävät, näkevät heidän profiilinsa ilman Gold- tai Platinum-versiota. Lisäksi Tinder lupaa ”erityisaseman” uuden ominaisuuden käyttäjille, joka merkitsee Select-merkkiä omassa profiilissa.

Tinderin käyttäjien on ollut jo aikaisemmin mahdollista saada profiiliinsa ilmainen sininen varmennusmerkki, joka merkitsee sitä, että käyttäjä on varmistanut henkilöllisyytensä Tinderille. Varmennettujen Tinder-käyttäjien on ollut mahdollista myös swaippailla ja viestitellä muiden varmennettujen käyttäjien kanssa täysin ilmaiseksi.

Uuden ominaisuuden käyttäjiksi pääsevät vain harvat ja valitut, ja Tinder onkin asettanut viisi vaatimusta, jotka mittaavat sen mukaan ”laatua ja sitoutumista”. VIP-kokemukseen voi päästä käsiksi, jos on ilmoittanut Tinderissä vähintään viisi kiinnostuksen kohdetta, lisännyt vähintään neljä vahvistettua kuvaa ja 15-merkkisen kuvauksen itsestään. Lisäksi Tinder vaatii suhdetavoitteen.

Tinderin emoyhtiö Match Group on ollut aikaisemminkin tekemisissä hyvin kalliiden deittisovellusten kanssa, sillä noin vuosi sitten se osti The League -nimisen ”eliittideittisovelluksen”, josta käyttäjä saa pulittaa peräti 1 000 dollaria eli 955 euroa viikossa, kertoo The Verge.

Tinder on yksi maailman suosituimmista deittisovelluksista, ja sillä onkin maailmanlaajuisesti käyttäjiä. Suomessa sen käyttäjiä on arviolta noin 100 000.

Sovellus on kohdannut myös runsaasti kritiikkiö esimerkiksi siitä, että peräti puolet Tinderin käyttäjistä ei etsi treffejä tosielämässä, kertoo yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston tuore tutkimus. Yhtiön itsensä mukaan 40 prosenttia käyttäjistä etsii pitkäaikaista kumppania.

