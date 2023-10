Alkoholilain muutoksia valmistellut Ismo Tuominen on eronnut tehtävästään

Hallitusneuvos Ismo Tuominen on eronnut tehtävästään sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).

STM:n johtaja Jari Keinänen vahvistaa, että Tuominen on eronnut ministeriön palveluksesta. Tuomisen viimeinen työpäivä oli viime perjantaina, Keinänen kertoo.

– Lähtö ei tullut yllätyksenä, mutta en ota siihen muuta kantaa kuin, että olisimme hänet miellämme pitäneet, Keinänen kertoo sähköpostitse.

Tuominen on ollut merkittävä viranhaltija. Hän on toiminut STM:n johtavana viranhaltijana yli 20 vuotta. Tuominen on ollut mukana valmistelemassa monia alkoholiasioihin liittyviä keskeisiä lakimuutoksia.

Lähdöstä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Ei vaikutusta alkoholimuutosten etenemiseen

Keinäsen mukaan Tuomisen lähdöllä ei ole vaikutusta hallitusohjelmassa sovittujen alkoholilain muutosten aikatauluihin.

Hallitusohjelmaan on muun muassa kirjattu, että alkoholin vähittäismyyntilupa laajennetaan koskemaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja juomia. Käytännössä muutos tarkoittaisi, että vahvemmat oluet pääsisivät kauppojen hyllyille.

Lisäksi kotimaisille vähittäismyyntiluvallisille toimijoille aiotaan mahdollistaa myös alkoholin verkkokauppa. Tuotteiden myynti valmistuspaikoilta suoraan kuluttajille halutaan mahdollistaa.

Keinänen kertoo, että ensimmäinen alkoholilakia koskeva esitys on lähdössä lausuntokierrokselle piakkoin.