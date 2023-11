Selvityksen takana on tutkija Lasse Ahtiainen. Hän on seurannut ammatillista järjestäytymistä jo vuosikymmenten ajan. Suuri trendi on selvä: järjestäytymisaste eli liittoihin kuuluvien työssä olevien ja työttömien osuus on laskenut 2000-luvulla melko tasaista tahtia.