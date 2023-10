Ylen uusi venäjänkielinen keskusteluohjelma lupaa nostaa esiin kiehuntaa herättäviä aiheita ja tarjota vaihtoehdon Venäjän disinformaatiolle

Kiehuuko yli? Keskustellaan! – Накипело? Обсудим! on Ylen venäjänkielisen toimituksen Yle Novostin uusi keskusteluohjelma, jossa tartutaan ajankohtaisiin, kiehuntaa herättäviin aiheisiin. Ohjelman ensimmäinen jakso julkaistaan Yle Areenassa tänään kello 18.

Venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielisten ryhmä. Heitä on yli 90 000. Osalla heistä ei ole välttämättä minkäänlaista suhdetta suomalaiseen mediaan, vaan he seuraavat Venäjän valtiollista mediaa.

– Pelkästään Venäjän valtiollista mediaa seuraavat altistuvat päivittäin dis- ja misinformaatiolle. Siksi tarvitaan lisää laadukasta ja ajankohtaista sisältöä tälle kohderyhmälle. Juuri nyt tälle ohjelmalle on suurempi tarve kuin kenties koskaan, kertoo Ylen erityissisältöjen vastaava tuottaja Marko Krapu.

Disinformaatio nousee esiin keskusteltaessa ajankohtaisista asioista.

– Venäjä on leimannut Suomen päätöksen venäläisten autojen maahantulokiellosta natsismiksi. Se on täydellinen esimerkki siitä, miten venäläinen disinformaatio toimii – se leimaa natsiksi minkä tahansa valtion, joka vastustaa Venäjää, sanoo ohjelman toinen juontaja Levan Tvaltvadze.

Hän kuvailee, että monet venäjänkieliset ovat huolissaan siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin politiikka heijastuu heihin ja varsinkin lapsiin. Tvaltvadzen mukaan monien suomalaisten voi olla hieman vaikea ymmärtää tätä.

– Putinin arvostelijat yrittävät nyt olla hiljaa, jotta he eivät herättäisi turhaa huomiota. He puhuvat venäjää hiljaisemmin kadulla, he piilottavat identiteettinsä. Tällä kaikella on hyvin kielteinen vaikutus ihmisen psyykkiseen tilaan. Tunnen ihmisiä, jotka kärsivät tästä hyvin paljon, Tvaltvadze kertoo.

Suurin osa Suomessa asuvista ukrainankielisistä osaa venäjää. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ukrainalaisia on paennut muun muassa Suomeen, jossa heitä elää yli 50 000.

”Kantasuomalainen väestö ei tiedä, miten venäjänkielinen yhteisö elää”

Katsojat voivat osallistua suoraan lähetykseen kommentoimalla keskustelua chatissa ja esittämällä kysymyksiä. Keskustelu onnistuu kirjautumalla sivustolle Yle Tunnuksella.

– Tällaista ohjelmaa on kaivattu jo vuosia. Yleisö on kysynyt, miksei meillä ole pitkää venäjänkielistä keskusteluohjelmaa, Tvaltvadze mainitsee.

Hän painottaa, että Suomessa tarvitaan myös keskustelua ongelmista venäjän kielellä, ei vain venäjänkielisiä uutisia.

– Moni haluaa osallistua. Kantasuomalainen väestö ei tiedä, miten venäjänkielinen yhteisö elää. Arjesta on vaikea saada tietoa pelkästään uutisten kautta. Keskusteluohjelma palvelee suomenkielisiä ja venäjänkielisiä, Tvaltvadze mainitsee.

Vieraina tavallisia ihmisiä

Yleisö voi ehdottaa ohjelmassa käsiteltäviä aiheita ja osallistua äänestykseen, jossa valitaan kunkin viikon käsiteltävä aihe. Ensimmäisen, 5. lokakuuta tehtävän lähetyksen aiheeksi valikoitui Suomen kiristyvä maahanmuuttopolitiikka, joka sai äänestyksessä puolet kaikista äänistä. Yhteensä ääniä annettiin 499.

– Saimme kymmeniä ehdotuksia käsiteltäväksi aiheeksi. Valitsimme niistä kolme, joista yleisö äänesti. Ensimmäinen vieraamme tulee ohjelmaan kertomaan, kuinka maahanmuuttopolitiikan kiristys vaikuttaa työntekijöihin. Hän kertoo, mikä saa hänet kiehumaan aiheesta puhuttaessa ja millaisia ratkaisuja hän kaipaa maahanmuuttopolitiikkaan, Tvaltvadze kertoo.

Yle Novostin toimittaja Levan Tvaltvadze kertoo Kiehuuko yli? Keskustellaan! -ohjelmasta venäjäksi.

Ohjelman vieraat eivät ole asiantuntijoita, poliitikkoja tai julkisuuden henkilöitä, vaan tavallisia kansalaisia, jotka haluavat jakaa ajatuksiaan eri aiheista.

– Toivon, että katsojat kommentoivat aktiivisesti keskustelua. Haluan myös uskoa, että suomalaiset poliitikot ja julkisuuden henkilöt kiinnittävät huomiota tähän keskusteluun, koska puhumme tämän maan asukkaiden ongelmista. Ohjelman pitäisi näyttää, miten elää venäjänkielinen yhteisö, joka on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, Tvaltvadze sanoo.

Hänen lisäkseen ohjelmaa juontaa vuoroviikoin Lioubov Shalygina. Ohjelmaa tehdään syyskaudella 11 jaksoa.

Jaksot tulevat suomeksi tekstitettynä Yle Areenaan aina lähetystä seuraavan viikon maanantaina.

Ukrainankielisille Yle on tarjonnut omankielistä uutispalvelua toukokuusta 2022 lähtien. Yle Novyny julkaisee uutisia joka arkipäivä Ylen verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Nyt myös selkokielinen tv-uutislähetys löytyy myös ukrainaksi tekstitettynä.