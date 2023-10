Rajavartiolaitos ei hiisku mitään itärajan aidan tieltä kaadettujen puiden hinnasta – aidan lähellä asuva Ari Joronen kertoo, mitä hän saa

Maanomistajat ovat saaneet tarkempaa tietoa itärajan testiaidasta maksettavista korvauksista. Etelä-Karjalan Imatralla asuva yksityinen maanomistaja Ari Joronen kertoo, että hänelle on tarjottu aitapätkän alle jäävän metsän puista noin 70 euroa kuutiolta.

Summa vastaa Luonnonvarakeskuksen keskihintoja puun pystykaupasta.

Kolmen kilometrin mittaisen testiaidan alueella sijaitsevat maa-alueet ja metsät sijaitsevat kuuden eri omistajan mailla. Osa alueista kuuluu muun muassa Imatran kaupungille ja metsäyhtiö Tornatorille.

Muutama maanomistajista on Jorosen tavoin yksityishenkilöitä.

– Hyvä korvaus se on. Ajattelin kyllä, että maapohjasta olisi voinut saada enemmän, mutta on se ihan kohtuullinen, Joronen sanoo.

Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa kerro tietoja korvausten maksamisesta tai niiden suuruudesta.

Jorosen maatila sijaitsee vain 600 metrin päässä Suomea ja Venäjää erottavasta valtakunnan rajasta. Joroselta jäi testiaidan alle vajaat puolitoista hehtaaria maata ja metsää.

Avaa kuvien katselu Ari Joronen asuu aivan itärajan tuntumassa Imatralla. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Joronen ei kerro Ylelle tarkkoja korvaussummia, mutta hänen mukaansa ”korvauksella ei vielä jäädä eläkkeelle”.

– Jokainen, joka metsää on myynyt, tietää mitä siitä tänä päivänä saa. Se on suurin piirtein 70 euroa motti. Maapohja on varmaan yllätys jokaiselle. Ei siitä hirveästi saa, mutta saa kuitenkin jotain.

200 kilometriä aitaa

Testiaita otettiin käyttöön syyskuun puolivälissä. Sillä testataan esteaidan toimivuutta ja kerätään kokemuksia sen käytöstä.

Kaikkiaan itärajalle on tulossa aitaa 200 kilometrin matkalle pääosin Kaakkois-Suomeen. Sen tarkoituksena on estää hallitsematon rajanylitys sekä hidastaa ja ohjata liikennettä.

Uutissuomalainen kertoi alkuvuodesta, että korvauksia maksetaan yhteensä koko aidan osuudelta noin 450 maanomistajalle. Yksityisten lisäksi maanomistajina on myös kuntia, seurakuntia ja yrityksiä.

Korvauksiin on lehden mukaan varattu noin 1,6 miljoonaa euroa.

Valtio ei lunasta maita, vaan ne pysyvät nykyisten maanomistajien omistuksessa. Valtiolla on maihin käyttöoikeus, josta se maksaa omistajille kertakorvauksen.

Avaa kuvien katselu Seuraavaksi varsinaista aitaa rakennetaan rajanylityspaikkojen läheisyyteen, kuten Imatralle, Vaalimaalle ja Nuijamaalle. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Tien rakentaminen herätti kirjanpainajat

Ari Jorosella ei ole tarkempaa tietoa siitä, milloin korvaukset kilahtavat tilille asti. Jorosen mukaan häneltä pyydettiin syyskuun loppuun mennessä vastinetta korvausehdotukseen.

– Meidän kohdallamme on niin vaikeita paikkoja, että tänne tehtiin aidan viereen huoltotie. Kerroin heille, että metsäkauppiaan näkökulmasta se on menetystä, kun puu ei kasva tien kohdalla. Jos tässä 20 vuotta elää eteenpäin, ei siitä tiepohjalta saa mitään.

Joronen joutui kaatamaan metsästään hieman enemmän kuin oli tarkoitus. Kun keskelle metsää rakennettiin tie, puut saivat valoa. Se villitsi tuholaiset eli kirjanpainajat.

– Kirjanpainaja katsoo valoa tietysti, että vautsi! Tuolla naapurissa ei oikein hoideta kirjanpainajia, joten oli siellä metsässä jo valmiiksi niitä vähän.

Jorosen mukaan hän ei olisi aivan vielä kaatanut metsäänsä, mutta kymmenen vuoden sisään se olisi pitänyt tehdä.

– Mutta kun kirjanpainajia tulee, pitää toimia.

Puiden kaato ei kuitenkaan harmita häntä isommin.

– Minun kohdallani prosessi on mennyt tosi hyvin. Kärsivällisyyttä vain pitää hommassa olla. Trafiikki on kova, ja liikennettä tulee rakennusvaiheessa huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Minun arkeeni se ei ole vaikuttanut mitenkään.