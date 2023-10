Stockmannin entisiin tiloihin avataan ruokakauppa Alanya Market, jota johtaa 26-vuotias kauppias

Itiksen kauppakeskuksen pohjakerrokseen avautuu marraskuussa uusi ruokakauppa. Alanya Marketin tavoitteena on kaksinkertaistaa asiakasmääränsä alueella.

Kauppakeskus Itiksen alakerrassa luikertelee pitkä kala-, liha ja ruokatiski seinän vierellä. Se on vielä tyhjillään. Ruokahyllyille käytävien varrelle on se sijaan nosteltu jo runsaasti tavaraa, kuten satoja purkkeja mausteita.

Kyse on siitä, että Alanya Market avaa marraskuussa Helsinkiin uuden ruokakaupan Itiksen Stockmannin herkun vanhoihin tiloihin. 26-vuotias kauppias Emin Gürmüç kertoo, että uudesta kaupasta voi ostaa myös lämmintä kotiruokaa.

– Meille tulee kokki ja täältä saa kotiruokaa eikä mitään pikaruokaa. Esimerkiksi lihapataa Lähi-idän tyyliin, Gürmüç kuvaa tulevan kaupan tarjontaa.

Myyntialaa Itiksen ruokakaupassa on 2000 neliötä. Se vastaa kooltaan isoa S- tai K-markettia. Gürmüç toteaa, että moni saattaa luulla etnisiä ruokakauppoja hyvinkin pieniksi, jos ei ole vieraillut niissä aiemmin.

– Asiakasmäärä on tarkoitus tuplata. Siksi olemme siirtyneet näihin isoihin tiloihin, kauppias kertoo.

Uuden ja aiempaa isomman ruokakaupan avaamisen tavoite on se, että sinne löytäisivät sellaisetkin asiakkaat, jotka eivät ole aiemmin etnisissä ruokakaupoissa käyneet.

Avaa kuvien katselu Puhoksen ostoskeskuksen Alanya Marketin vilkkaimmat päivät ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai. Aina keskiviikkoisin ja perjantaisin tulee tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Avaa kuvien katselu Puhoksen Alanya Marketin hedelmätiskillä on myynnissä muun muassa kiinalaisia munakoisoja. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Nykyisessä Puhoksen Alanya Marketissa käy keskimäärin päivässä noin 1 500–2 000 asiakasta, joten uuteen kauppaan toivotaan 3 000–4 000 kävijää.

Puhoksen ostoskeskuksen Alanya Market pysyy toistaiseksi auki, kun uusi kauppa aukeaa marraskuussa. Sen jatkosta päätetään myöhemmin.

Johtaa entuudestaan kolmea ruokakauppaa

Gürmüç johtaa perheyrityksen ruokakauppoja, joita on tällä hetkellä kolme: Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Neljäs aukeaa pian Itiksen alakertaan.

Neljä ruokakauppaa työllistää tällä hetkellä yhteensä reilut 50 henkeä. Perheyrityksellä on muutakin liiketoimintaa: he tuovat myös ruokaa Suomeen.

Gürmüç on kirjaimellisesti kasvanut kauppiaaksi kivenheiton päässä Itiksen kauppakeskuksesta. Tien toisella puolella on Puhoksen ostoskeskus, jossa perheen Alanya Market on ollut vuodesta 2009 lähtien.

Avaa kuvien katselu Ensimmäinen ja nykyistä pienempi Alanya Market perustettiin vuonna 2009. Nykyisiin tiloihin kauppa siirtyi vuonna 2018. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Avaa kuvien katselu Alanya Marketin myyntipäällikkö Zeynel Gynbeyi tekee Tiktokiin kymmeniä tuhansia katseluita kerääviä videoita, joissa hän mainostaa kauppaa. Kuva: Simo Kymäläinen / Yle

Perheen ruokakaupassa Emin Gürmüç on tehnyt jo pitkään töitä.

– Peruskoulun lopettamisesta asti olen ollut siellä töissä.

Alanya Market pyrkii erottumaan kilpailijoistaan erityisesti tuoreyrttien ja mausteiden laajalla valikoimalla.

Puhoksen ruokakaupan hedelmätiskillä on myynnissä monenlaisia hedelmiä. Myyntipäällikkö Zeynel Gynbeyi kuorii veitsellä malliksi kaktusviikunan ja näyttää, miten se kuuluu syödä.

Hän kertoo, että asiakkaiden esittämiä toiveita uusista tuotteista tai hedelmistä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Itiksen alakerran myymälän kassahihnat ovat jo paikoillaan. Kauppias Emin Gürmüç kertoo, että työpäivät venyvät nyt pitkiksi ennen kaupan avajaisia.

– Se on kuin rakentaisi omaa uutta kotia.

Hän kävelee selvästi tyytyväisenä uuden kaupan ruokahyllyjen välissä.

– Näkee, että olen tehnyt taas jotain oikein elämässä, Gürmüç sanoo ja hymyilee.

Puhoksen ostoskeskuksen asiakkaat kertovat, mitä paikka merkitsee heille. Haastattelut on tehty marraskuussa 2022.

