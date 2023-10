Ivalon koulukeskukseen tehty uhkaus sosiaalisessa mediassa – poliisi paikalla, lapset odottaneet luokissa useita tunteja

Ivalon koulukeskuksen pihalla on paikalla useita poliisipartioita.

Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarteessa on käynnissä poliisitehtävä. Lapset pysyvät tällä hetkellä koulun sisätiloissa.

Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarteessa on meneillään turvallisuustarkastus sosiaalisessa mediassa julkaistun uhkauksen vuoksi.

Paikalla on useita poliiseja ja Oulun johtokeskus vahvistaa tehtävän.

Vanhemmille lähetetyn viestin mukaan oppilaat pysyvät koulun sisätiloissa ja he ovat aikuisten kanssa koko ajan.

Ylen saamien tietojen mukaan oppilaiden on pysyttävä luokissa, he eivät saa lähteä pois, eivätkä he saa liikkua ulkona. Oppilaat eivät myöskään saa olla ikkunoiden lähettyvillä, eivätkä katsoa ulos.

Tilanne on kestänyt jo useita tunteja.

Lapin poliisi pyytää paikallisia pysymään pois koulukeskukselta toistaiseksi.

Lapsia ei saa tällä hetkellä hakea koulusta eivätkä lapset myöskään lähde busseihin.

